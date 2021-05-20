「老師老師，為什麼在麻雀館馬場賭博合法，我開一間大排檔，裏面招待客人飯後玩角子老虎，開三四檯麻雀，為什麼又非法呢？都是賭喔。」

「有牌就合法賭身家，無牌就非法聚賭，多此一問。」

「嗯，同一樣的行為，為什麼要分有牌無牌呢？ 」

「方便政府管制啦、規範啦，沒申請執照就任人賭博，誰知道有沒有老千騙人？」

「麻雀館就沒有老千嗎？澳門賭場就沒有千王之王嗎？ 」

「有，但是馬房騎師故意放水，就要受調查，有牌賭場就須要受規範。總之帶眼識賭，願賭服輸，誰叫你要賭啊。 」

「老師老師，爸爸都說就賭一把，買基金買期貨，是不是等於在賭博呢？」

「沒錯，你家長很明白事理，你說港交所是最大合法賭場也可以。不過有牌叫投資，無牌就叫賭博，政府常常提醒基金價格可升可跌，地下買賣就沒有這個溫馨提示，有牌無牌就有分別啦。」

「我媽媽打麻雀都知道有輸有贏啦，身家可升可跌，提了等於沒提。」

「這位同學，你阿媽你阿爸常常在家裏打麻雀的話，老師真的溫馨提示一下，比如逢年過節，招呼親朋戚友同事在家裏打麻雀玩啤牌，然後自設抽水機制，之後大家一起去吃晚飯，就用這筆錢來做臨時小型基金，又有人投訴噪音，警察上門，也可以告你非法聚賭。你家人未必認識表姨媽同事，即係有陌生人參與，就不是聯誼社交。」

「死，老師老師，真係越問越擔心，跟說得出名字的人打麻雀就是聯誼，跟陌生人賭啤牌不是社交，社交不是跟社會不同人士交朋友嗎？」

「唔駛死，法律界人士幫市民定義過，玩牌九番攤大型專業賭具，就唔係聯誼，有人做莊家有抽水，就不是社交。至於社交定義，法律也沒有清晰界定，酒家擺酒三唔識七坐埋一枱打牌，但是主人家擺酒聚賭，沒有商業成份就不犯法。」

「嗯，明白了。有牌賭場有商業成份就合法，無牌博彩業商人就犯法，即係有錢投資賭場就攞正牌聚賭，就係咁解。」

「法例係咁，我都冇辦法。」

「死啦，有次阿爸吃完無牌大排檔，就入去裏面做塘邊鶴，食住果盤巡邏每一台雀友有冇鬆章，返屋企忍唔住賭癮慾火，係都要阿媽打兩人麻雀，阿媽話黐線，要帶阿爸去睇精神科醫生喎。點解呢？」

「這位同學，你咁樣咪抽水囉。犯法㗎。」