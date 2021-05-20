二零一九年七月二十一日，香港民變初起，元朗黑社會陳力以出，掩殺小民。香港電臺記者蔡玉玲根查事件，拍成《七二一誰主真相》報道，於是事件真相，呼之欲出。她也因此遭裁判官徐綺薇定罪，並當庭述其罪狀：「無論被告動機良好與否，以記者身分查閱車輛登記冊，追查運載武器車輛的車主，侵其隱私，就是犯法，罰款六千元。」判決當然合情合理。

不過，蔡玉玲之報道七二一事件，動機是邪是正，徐綺薇身為法官，不應「無論」。七二一當日，黑社分明是激於義憤，出手突襲來往小民，把他們打得頭破血流，遍體鱗傷，也不管傷者有無參加民變，一時大大振起了公安士氣。而公安也崇德報功，為之網開四面，還把事件稱為「兩派勢均力敵人士的衝突」，同時以「暴動」罪名，拘捕在場遇襲的民主派人物，包括受傷的立法會議員林卓廷。總之，事實證明，黑社會也有愛黨愛國的。而蔡玉玲藉真相抹黑愛國愛黨者，就是用心險惡，徐綺薇應大張撻伐，怎可「無論」其動機。

二零一二年三月二十四日，貴州貴陽辦事處辦公室主任文永東質問貴州電視臺記者：「你是為人民服務，還是為黨服務？」去年十月十六日，海南萬城鎮一位幹部怒斥海南廣播電視總臺：「刁民這麼多，就是因為得你們這些新聞機構撐腰。」徐綺薇審判蔡玉玲，怎麼不引用這兩位同志的話，真是美中不足。