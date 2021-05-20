上週六晚，ViuTV播《英雄本色》（1986）。老電影隨便在網上也能免費合法觀賞，但我坐定定不知不覺再睇多一次。同一時間，Facebook朋友發起揮手區，紛紛認頭，熱鬧非常。這便是linear channels的魅力。Internet碎片化，正因太方便，欠迫切性，你不知道誰剛巧也看了，沒共通話題，就提不起勁。睇電視，勝在有傾有講，即使透過soical media。

但《英雄本色》並非一般戲寶，此城此景，別具深意。郭沫若〈滿江紅〉詞：「滄海橫流，方顯出，英雄本色。」形勢愈艱難，愈需要英雄。朋友留言：「屈得太耐。」我留言：「香港人快意恩仇。」朋友憶述：「Mark哥擱上殘腿，開快艇返轉頭幫狄龍，全院鼓掌！」怒海回航，為了救手足。

《英雄本色》說不完，港孩不懂，我們要世代傳頌下去。名為「流行考古學」的群組考證出原先確有Mark嫂角色，由薛芷倫飾酒廊歌女，還擷出唯一剪剩的遠鏡畫面。關鍵時刻，她會否勸過丈夫退縮？現版本無從得知了。男兒天職保家眷，兒啼妻哭內心撩亂，永遠人生交叉點。

戲份被刪，「流行考古學」指出在另一套電影《我在黑社會的日子》（1989），薛芷倫終於坐正演周潤發太太。薛小姐人生經歷滄桑不少，倍欷歔。網民聯想談起她出道之作乃《歌者戀歌》（1986），男主角譚詠麟，經理人薛芷倫，女朋友林河廷。我講開又講：「林河廷棄獎，寫下歷史。」網友回應：「何止棄獎？直指比賽不公！」

是這樣的，林河廷中韓混血兒，1985年參選大台健美小姐，大熱倒灶獲亞軍。冠軍馬清儀豪門千金，賽果疑似內定，林河廷憤而退還后冠。其時小弟讀初中，擔任班會主席，班際比賽，我班屈居第二，疑因校長偏好隔籬班選唱愛國歌曲。校長，愛國還愛國，自由還自由，請公道。我起哄半開玩笑說：「我班要學林河廷退還支亞軍錦旗。」驀然回顧，那是我初次感受何謂抗爭。

人年紀大，牽扯得遠。本週將續播《英雄本色2》，主題曲張國榮〈奔向未來日子〉，呼應首集英文片名A Better Tomorrow，一唱三嘆。說到better tomorrow，懷念台灣群星〈明天會更好〉（1986），寶島加油！「香港明天更好基金」之命名，真口水尾啊。

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