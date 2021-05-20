Ken是日本旅遊專家，以往我搞的日本旅行團都由他負責安排打點，每次我自己去日本旅行，也託他代為物色酒店和租車，十幾年來，合作愉快，令我在日本遊過的地方，比許多日本人還多得多，每一次都是美好的回憶。

過去的一年半，做旅遊行業的朋友都停了下來，死守長久，也不知何時曙光再現。此時正逢Ken的女兒小學畢業，他和太太本來就打算送女兒去英國讀中學，如今的形勢，令他們索性嘗試一下新生活，舉家移民去英國，在當地陪女兒成長。臨走之前，我們約了吃飯話別。Ken說在英國已租好了房子，抵達之後先要隔離半個月，然後搬入新家，開始陌生的全新生活，會在新家附近為女兒找學校，至於自己跟太太的工作，也要慢慢去找，好在略有積蓄，也不急在一時。他說等疫情過去，如果我想去日本旅行，他可以像從前一樣幫忙安排打點，我說等到那時，他飛到日本也不是難事，還是可以像從前那樣愉快合作。到了新地方，最要緊就是保持心境輕鬆，好在他和太太都是搞旅遊的，做這一行的朋友對世界對新的地方總是充滿好奇，擅於從中發掘樂趣。這是另類的「Stay Hungry」，保持這種心態，不管到了哪裏，總會找到樂趣。

臨別時自然會說「保持聯絡」，其實在今天這句話也不用多講，因為互聯網的便利，天涯海角，無日不通訊，隨時有聯絡，離得那麼遠，依然可以走得這麼近。