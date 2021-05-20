中國宣佈禁止大陸交易比特幣，比特幣值即刻狂瀉三成。

同時中方也對馬斯克的特斯拉電動汽車開刀。此兩事表面似無關聯，明眼人一看，就知道內有文章。

馬斯克是比特幣的忠實支持者，還一度宣佈購買特斯拉汽車，可以用比特幣交易。特斯拉在大陸設廠，中方要馬斯克將技術交出來，馬斯克又豈會就範。除了技術不肯「分享」而令人火冒三丈，大陸人還可以在香港購買比特幣，用比特幣在香港與特斯拉交易。一名土豪可以為在上海丁香花園的二奶慶祝生日——她生日那天，打開門，見到特斯拉的一名洋人汽車銷售代表，戴一對白手套、恭恭敬敬地遞給她一條車匙。

如此公然金融奪權，這還了得？所以這是你死我亡的一場金錢戰爭。

英國歷史學家費格森的名著「錢網錄」（The Cash Nexus），研究由一七○○年到現代的金權政治，指出當資本市場太過自由，金錢本身就成為超然的霸權。金錢與政權的衝突，以一個四方形定義：一，政府必需徵稅，於是有一個靠稅金維生的官僚系統。二，民選的議會決定應該徵幾多稅。然而稅收必無法應付越來越膨脹的社會福利開支，因此第三，又出現一個國債系統，由政府發行債券。最後第四，有一座中央銀行來管理債務。

三百年來這個金權四方陣雖然有時受到股票泡沫的衝擊，總算相安無事。直到比特幣出來，此一四方框架打破了。一群據說為來自天外的神秘客，告訴你有一批叫做比特幣的金屬，你沒有見過，也不必見到，當華爾街的投資銀行也參與認購，然後馬斯克也認可，虛實相掛，假的就變成真的。

這群怪獸必然也看中了所謂十三億人的世界最龐大市場。然而他們忘記了，這個市場由共產黨壟斷。人民幣就是鄧小平時代形成的比特幣。比特幣形成自己的帝國主義，當白宮和聯邦儲備局也有點束手無策，就只有由中國動手。

馬斯克以為深入虎穴，電動車可以滿載而歸。但他是美國人，中國卻有數以億計一聲令下就可以進展銷場跳上一架電動車頂猩猩般跳躍、咆哮大叫控訴美帝的低端消費暴民。

毛澤東說：世界上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。任何涉及遠東的國際經貿紛爭，必有白人世界永遠無法理解的深層因果邏輯。