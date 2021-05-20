南韓展開疫苗接種計劃後，錄得不少懷疑與疫苗相關的副作用個案。對此，南韓政府宣佈，凡是接種疫苗後出現嚴重不適人士，均可獲得賠償。最高賠償金額為1000萬韓圜，約港幣68.5萬元。

這數字，呵呵，南韓政府出手未免低了一點，作為香港人，我很是為香港政府感動驕傲。香港政府出手豪爽，最高賠償上限為300萬港元，論闊佬程度，林鄭政府在亞洲區算不算搶先拿了第一名？

不過，對當事人及其家屬而言，賠償數額毫無意義，拿得到的賠償，才叫做賠償。拿不到的，正如新垣結衣，「老婆」確是老婆，不過卻是別人的老婆。看得到，摸不着。

迄今為止，香港有34人在注射疫苗後死亡，不過港府卻分文未賠。因為每一個死亡者的死因均是死神急call，無法證明由疫苗導致他們死亡。相關申訴時限為2年，也被人質疑時間太短，新問世疫苗的副作用未有足夠時間反映出來。到最後，港府會不會賠償，其實是個謎。

南韓的賠償條例則寬鬆得多，政府宣佈，凡是接種疫苗後出現嚴重不適的人士，即使未能證實症狀與疫苗相關，亦可獲得賠償。當局透露，到目前為止，已經確定最少有6個人能獲得賠償。

港府的賠償，恍如幻影。南韓的賠償卻實實在在。這下子讓南韓搶走了第一名，林鄭會不會很沒有面子？

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