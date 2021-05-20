資深傳媒人黎則奮在社交網站發帖文，指彭浩翔夫婦已移民加拿大，近日更與返加定居的鄭經翰吃飯，席間談到香港人在大陸開戲的困難：「彭浩翔說，現在外來人士很難在大陸開戲，因為大多過不了審查，準則不清不楚⋯⋯只有本地的大陸人，或者落籍大陸長居，變成大陸人，否則開戲不要想。」

奇怪，我有從事電影的朋友，是土生土長香港人，正在大陸拍戲，忙得不可開交；若彭浩翔所言屬實，朋友難道是在大陸「扮工」嗎？忍不住將黎則奮帖文傳給他，順便問問香港人在大陸拍電影的現況，是否真的像彭浩翔所講。以下是朋友的答覆：

「唔可以好似彭浩翔咁講嘅。我𠵱家做緊套戲，咪就係香港人開，大陸投資囉。邊個話大陸人或者長居大陸先開得到？絕對絕對唔係。彭浩翔咁講，係因為佢自己開唔到戲呀嘛，咪特登講到好似大環境搞成佢咁，係大陸排擠香港人，而唔係佢冇能力開囉。

「冇錯，香港人係唔吃香，呢個係事實嚟。但係咪話香港人一定要好似佢咁講先開到戲呢？我唔覺得係。早兩年佢有個project開三集《鹿鼎記》，每集成本口頭講要六億，投資方喊停，然後佢就一直喺大陸開唔到戲。《鹿鼎記》開唔成係佢計錯數啫。彭浩翔講嘅嘢，我覺得你唔好信囉。」

朋友和他的隊友都不是護旗手，一樣可以開戲；2019年彭浩翔急不及待衝出來護旗，結果卻開不到戲。可見開不成戲並非大環境所致，只是彭的個人問題。什麼個人問題？最記得兩年前，黃秋生在Facebook刻意用簡體字打了段耐人尋味的文字：「蝗虫是一个導演罵的，而且他现在还在大陸，看似挺受你們欢迎的在捞你們的金呢。」

黃秋生沒指名道姓，彭浩翔卻此地無銀回應：「我不清楚黃先生暗指的導演是誰；我本人從來沒公開或私下發表過所謂『蝗蟲』之言論。我很願意出來說明，因為相信我們中國人不能再被言語和負面情緒傷害。」「護旗手」沒落戶大灣區，反而巴巴跑到楓葉國，怨婦一樣唱衰國家排斥「外來人士」，算不算「用言語和負面情緒傷害中國人」？