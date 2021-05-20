色字頭上一把刀，前程錦繡的男人最容易因為陽具作怪而一鋪清袋，原以為成世享不盡的榮華富貴忽然報銷，一帆風順的事業瞬間走下坡。別誤會，我講的不是十一哥，坊間盛傳的雪廠街淪陷事件真的也好假的也罷，他不但保得白玉身，而且成了業績彪炳的魔鬼研究員，官運繼續亨通；更加不是暫時遭停職的蔡姓國安一哥，警方掃黃時在無牌骨場被發現的他，經同袍調查後證實乃名副其實的「處長」，同場捕獲的六女子涉嫌賣淫，他可沒有讓鶯鶯燕燕周身亂摸亂㩒，膊頭之下膝頭之上從無失守。不不，中國人不唱衰中國人，大家圍威餵你好我好，我講的是腐敗的外國勢力，例如近排鬧離婚的蓋茨，向來和老婆出雙入對，儼然打風打唔甩的模範慈善夫妻，誰不知這頭宣佈再見亦是朋友，那頭就響起MeToo大合唱，甲話曾經與波士有染，乙說有人借開會納福企圖約飯，媲美湯漢斯的好好先生形象，頓時加了兩斤鹽，微軟升級為半硬已經夠弊，竟然還被異口同聲批評追女手法笨拙，那才真正是返魂乏術的致命傷。

要數近代史上撻得最痛的鹹濕男，法國那個DSK入圍三甲應該冇走雞，你還記得十年前他在曼哈頓Sofitel酒店套房和清潔女工搞出的大頭佛吧？縱使遭控告強姦後來卒之脫罪，賠上的除了婚姻、事業和金錢，還有當時唾手可得的法國總統寶座，若果出事那日他能夠忍一忍慾火，今天國際地平線就沒有靚仔馬克龍。事件搬上銀幕，港譯《紐約性訴》，由謝勒狄栢度領銜主演，讀者有興趣可找來參考——此片法國禁映，我迄今未看過。