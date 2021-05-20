但一雙小手，又怎可能把身上百幾處傷痕遮掩住？正確而言她是「遍體鱗傷」：頭部、四肢、身體……都滿是新舊傷痕，舊的結痂未好，又添新瘀傷裂傷，部份還在滲血——她想遮掩，是害羞？自卑？驚恐？不過下意識動作不想人知？是暴虐傷害她的大人不准人知？

她後退了幾步，不語。

祁永安雖得16歲，上過街交過弱勢朋友，自己也是單親弱勢家庭，不過生得高大壯健也愛當「大哥哥」，所以面對小學生弟弟妹妹，不管是逃走時跌傷、被打傷、被催淚煙熏得流淚痛得睜不開眼睛，永安也奮力照顧，他的志願是當急救員，大個想考醫護……不過夢想在16歲戛然而止，是「自殺」抑「被自殺」他都迷茫一片，之前已經被打休克，再無知覺……

「你看，我這隻腳是『空中飛人』，掉到街上硬斷的。」永安一拐一拐的讓她看自己傷勢：「現在不痛了，可能再過一陣也好了，因為一個影子是無所謂的。」

他還指指自己的頭：「看，我的頭也爆過，落地後爆裂，腦漿塗地，不過好少血，之前啲血凝咗就冇乜血流嘞。」

「先飲為敬」得到小妹妹的信賴，只見她已沒戒心，也「同病相憐」。

「我個頭都凹咗㗎！」她也指指自己的頭：「呢度、呢度，係撞上天花板又撞落地，重複好多次之後就凹咗！」

「邊個害死你？」

「……」她欲言又止，搖頭，不想講。

「你講畀哥哥聽啦，嗱，你睇我個姓，個『祁』字有耳仔邊，中意聽人講嘢——」

「我……係畀阿爸阿媽監生打死㗎……」（明續）