前一排湯家驊突然出聲盛讚林鄭月娥，指林鄭為人開明，又講「魔鬼」論，指已現形之「舊魔」好過未知數「新魔」，語出驚人。更加舊之「惡魔」梁振英嘅謀臣張志剛反應敏捷，當好多人還不知湯家驊講甚麼之時，張志剛就話魔鬼論不敬，點可以話老細係devil㗎，湯家驊語出不慎，畀張志剛將軍，無力反駁。但我地花生友只想睇戲啫，理得佢地邊個聲大吖，橫掂我地都冇得參與，無權投票嘅。

湯家驊睇落係為林鄭鳴鑼開道，想林鄭競選連任，點知梁營一早𥄫到實，連珠炮發，張志剛批判魔鬼論之後，又接受01訪問，大談梁振英為港服務心切，如果有得揀，會毫不猶疑地放棄政協副主席之國家領導人職銜，選擇做香港特首。咁樣，梁振英係唔係要上陣挑戰林鄭連任呢？張志剛又話佢冇講梁振英會參選喎，只不過係講如果叫CY在政協副主席與特別行政區特首之間選擇，CY會選後者啫。

跟住梁振英在5月13日林鄭64歲生辰之日，發表意見，指可以在大欖郊野公園邊陲地帶劃出一百公頃，興建三萬個居屋單位，以呎價六千出售予香港居民。呢個項目本來係CY最後一份施政報告之一項建議，後被林鄭擱置，而今舊事重提，有人話係CY開始提出政綱，快要出山了！

左丁山此日到中環吃午飯，資深地產人士B君請吃翅，十分滋味。吃翅不忘向地產B請教誰人會競選特首，街上路邊社有傳廖長江、梁振英、陳茂波喎，地產B話未聽過廖長江會選，應該唔係；梁醒波呢？地產B存疑，因為如果阿梁出馬，波叔繼續做財爺可也，選乜呢。查史美倫呢？聽聞中央好信任查家喎？地產B話仲未聽到有消息。CY真係出馬？地產B講：「佢首先要過中央嗰關，2012年叫佢退選嘅領導人班子仍然揸權，2012年胡溫交棒予習李，習主席最權威，明年本應習李交棒，但已修改憲法，習可以連任，中央領導人同2012年並無不同，點可以自圓其說，讓CY再登位呢？」咁講法，即係建制派會分為兩派，一派擁林鄭連任，一派醞釀擁梁，暗鬥已逐漸變成明爭，睇時間係咁上下嘞，六七月間已要做競選預備工作，林梁雙方睇嚟已磨拳擦掌！聽聞梁營舊部謀臣，近日再度出現於陸羽，在私人房，閉門飲茶，猜想係共商大事，今個夏天有好戲睇！