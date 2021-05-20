從前的居處和娃娃天后一代女歌神鄧麗君的故居很靠近，她剛去世的九五年也常特地散步到那裏去看看那幢紫色別墅並且緬懷佳人，編雜誌的年代也曾約過她到名攝影師林偉的影樓拍過封面照；相約地點是天星碼頭，人群中竟看不出她來，如此清純樸素，脂粉不施的佳人一上了粧後換了一個人似的艷光四射笑靨如花，那架勢只能說是祖師爺賞飯吃，歌好人又靚。

到今年五月她離世已二十六年了，如果仍在人間也是奔七十歲的人，命運的確很難說個準，那張圓圓的含笑的臉，那天生又嬌又嗲的聲音連講話都像在唱歌，唱了多少年就紅了多少年，誰也想不到風華正茂的年歲就這樣客死異鄉；千秋萬世名、寂寞身後事，成名得早，離世得也早，那經典的歌曲這些年來仍傳唱人間，熟悉的旋律仍會不時迴盪，雖死猶生常被懷念的也算不枉此生。

網上年年此際都有忠實粉絲紀念她，舊聞加新說也年年多所有，變成了她這一生從出道到香消玉殞都是最好的年華，雖然情路上所遇的沒有一個配稱得上是好男人；是她自己成就了自己，道路上的過客渣男也影響不了當年和今日她在歌迷心目中的地位，年深日久彷彿人人都聽得懂她的哭和笑，她那一代歌星若到了此時也該謝幕了；她只是走得太早而已；世人悼念她又何嘗不是在悼念那美好的舊日時光。

另一個世界也許已為她伸展出另一個舞台，搭好了一場場佈景，她的名字從未沉寂下來，而在另一個世界也許她會碰到配稱為好男人的知己知音人，也算是一種補償吧，又有誰知道呢？