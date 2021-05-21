哦——祁永安猜到了，眼前這個可憐的小鬼，是被親父和繼母長期虐待至死。

小妹妹2018年死的，比自己還早一年，但永安那時正忙於與同路人抗爭、救傷、療傷……沒時間跟進，後來也因失去自由失去生命，失去一切。今日遇上，原來作為鬼，她比他「老」。

「繼母即是『後底乸』，與你沒血緣，所以兇狠——但爸爸是親爸爸啊！」

「阿爸本來也好錫我的，自從……」

「你說吧，別怕，我保護你。」

小妹妹嚥一下口水，猶有餘悸：「自從……後來……阿媽生咗細佬，開始好憎我……」

看她身上佈滿藤條、剪刀、拖鞋、衣架……的新舊血瘀傷痕，就知她生前受過多大的痛苦了！而致命傷是親父和繼母發明的「跳飛機」遊戲，抓住營養不良小小的孱弱的身軀，凌空向上拋，使她頭部撞向天花板，又跌在地上撞到地板——等於從飛機下墜落地，一個小天使也墮落凡塵，十多次之後，她受驚大哭大叫，惶恐又痛楚，頭也凹了，暈倒之後不治，報警送院也無效。

「阿媽憎我，話我叫『玲玲』，注定孤伶伶，而且篤眼篤鼻，阻頭阻勢，阻住細佬——」

「玲玲，你憎你細佬嗎？」

「不！」玲玲快快強調：「細佬好得意，我好中意佢——不過阿媽唔畀我掂佢，話我有前頭婆啲衰氣……」

「現在有痛嗎？」永安忘記了自己爆頭斷腿也難熬，關心地問。

「初初痛，漸漸冇知覺，不痛——其實最最最痛，係火化！」

火化，永安回憶中是慘痛的經歷，不想再來一次……

（明續）