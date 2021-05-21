美國洛杉磯近日發生一宗搶劫案，一名華裔共乘車司機在一處油站停留時，遭一名持槍歹徒強行進入車輛後座，歹徒搶走司機當日營業額1500多美元後，揮槍毆打司機臉部，並憤怒喝叫他「滾回中國去！」

被槍口指嚇下的司機，戰戰兢兢說出自己來自台灣，竟獲歹徒放過一命。

印象中，對很多國家的人來說，「台灣」是個陌生的名詞，能夠清楚了解「台灣人」的人並不太多。沒想到，疫情持續一年多之後，美國一個持槍打劫的匪徒竟然知道台灣人。不知道他為甚麼討厭中國人，打劫一個華裔是巧合還是刻意選擇？為甚麼要喝令被劫者「滾回中國去」？他為甚麼要打劫？是不是由武漢初起的疫情影響了他的生計，把他逼成一個劫匪？

疫情持續這麼久，台灣作為全球抗疫最佳示範（雖然近期失守，但仍是全球受疫情影響最小）而有了清晰形象，令全世界人知道台灣的存在，連劫匪都明白台灣不等於中國，所以，台灣人沒有辦法「滾回中國去」。來自台灣的司機得以保命。

疫情初起時，亞裔人士躺着也中槍，日本人在歐洲被誤作中國人慘遭毆打，連與華人長相分別很大的菲律賓人也曾在美國遭辱罵。希望越來越多的人能分清各種亞裔面孔，分清楚台灣人、香港人。不過我有點好奇，會不會有中國人冒認自己是台灣人或香港人呢？

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