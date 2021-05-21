正骨與邪骨之辯，引發好學者搜讀北宋大儒周敦頤之詠志名作〈愛蓮說〉，此為筆者中學國文課選讀，兩段、甚短。當年水過鴨背，今溫故知新。

愛蓮音愛憐，甚有情味，以前有個學生，離異後個人時間多了，會間斷走訪砵蘭街一帶，㩒紫藤鐘仔，將實質援助，直接送到有弱勢社群手中，免除中介行政浪費。

讀書人做文章，既玩諧音，亦玩艷情，如非隔代知音，很難看出個鳥來。〈愛蓮說〉詠花，標榜陶淵明和自己都有另類偏好，非其他人一般見識，原文是這樣的：

「水陸草木之花，可愛者甚蕃；晉陶淵明獨愛菊。自李唐來，世人甚愛牡丹。予獨愛蓮之出淤泥而不染，濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝，香遠益清，亭亭淨植，可遠觀而不可褻玩焉。

予謂菊，花之隱逸者也；牡丹，花之富貴者也；蓮，花之君子者也。噫！菊之愛，陶後鮮有聞。蓮之愛，同予者何人？牡丹之愛，宜乎眾矣！」

手痕友二次創作，摘了「出淤泥而不染」，續貂「揼邪骨而不__」（填充題），詠處長高風亮節。

查周敦頤北宋人，有謂唐宋是文人生活得最幸福的朝代，科舉昌明，讀書人受禮待，算係咁！但官場累人，功名富貴、爭權奪寵，進而拉幫結派，爾虞我詐，你死我活，則歷朝從不缺席。漢朝有黨錮、唐朝有牛李、宋朝有新舊、明朝有東林，清朝有南北。

不過，晉朝的陶淵明，宋朝的周敦頤還有一點選擇的自由，一係返鄉下耕田，做隱士，摘菊花，隱隱隱，隱出個大名來，因隱而成名，辯證矛盾，是中國文化獨有的怪現象；一是不求朝廷核心權力，安於做個地方小官，按章工作，閑時做點學問，也可以做出個大名來。

不然便拋身下海，大家一齊搵食。官場幫派，歷代如一，話說「一起同過窗，一起扛過槍，一起分過贓，一起嫖過娼」，是兄弟連（Brothers in Arms）。故此單嫖獨賭，已是清高，已是中通外直，不蔓不枝。

濂溪先生幸福，官不在高，有仙則靈。做國學的人，識他是宋明理學的創基者，收了程顥、程頤兩兄弟做學生，與同代張載、邵雍、司馬光，被朱熹稱為「北宋六先生」；做算命風水命理的應識宋理學家多即為風水佬，除了周敦頤有〈通書〉、〈太極圖說〉，程頤有〈伊川易傳〉，還有邵雍即邵康節，則無需介紹了。這些人大致活躍於宋神宗、王安石變法前後，新舊黨爭，牽涉的有大名鼎鼎的司馬光、歐陽修、蘇東坡，都不是省油的燈，讀書人吵吵鬧鬧令人煩厭，說些虛無飄渺的陰陰陽陽，倒是寫意。

我近年常問中華膠朋友：試舉中國十個偉大發明或貢獻，有人將「四大發明」說到嘴邊又吞回去了，有人用狐疑的眼光看我問題是否有詐，顫聲問：係咪風水命理呀？

我說周敦頤幸福，皆因臨去前可以在廬山蓮花洞創辦濂溪書院，與南宋時朱熹重建白鹿洞書院，皆屬野外文教組織，至於馬雲的湖畔大學，欠的應是一個亨利．梭羅。

讀書人不長進，始於唐，因常津津樂道唐太宗用魏徵敢言進諫，不知道太宗身有屎，殺兄戮弟，設諫是英明形象修復工程，雖見胸襟，到貞觀六年，見新科進士由太極宮端門列隊而入，嘆謂：「天下英雄盡入吾彀中矣！」已知道贏硬！

宋朝雖設台諫編制，原本要諫皇帝的，但米飯班主，令人逐漸斜去監察同儕，黨同伐異，皇權乘虛而入，成絕對威勢，明、清以後，讀書人已經脊斷樑彎，大勢已去。

我文抄公引魯迅 〈偽自由書・再談保留〉：「……想到開口和動筆，在現在的中國，實在也很難的，要穩當，還是不響的好……從清朝的文字獄以後，文人不敢做野史了，如果有誰能忘了三百年前的恐怖……。」

據聞周氏宗祠繁衍，族譜明確，可查至近代，除富商外，還有前周總理、周樹人兄弟皆為後人，在朝在野，陰陽兩極，乃應周氏〈太極圖說〉；而前此則歷代進士、舉人不計其數，想其周氏族人，愛菊愛蓮者少，牡丹反多。

嚴肅了，還是說些艷麗愛憐的，主席詩曰：

暮色蒼茫看勁松，亂雲飛渡仍從容。天生一個仙人洞，無限春光在險峰。