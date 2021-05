一位移民美國幾十年的朋友,出身天主教修女學校,大學讀英國文學,畢業後嫁作商人婦,因夫君經營有術發達已久,現居於某城市富裕區之花園豪宅,平日到教堂當義工,自然是虔誠天主教徒。但自香港發生2019年反修例運動之後,在WhatsApp群組見她言論激烈,不時傳來微信、微博之「愛國文宣」,自己又大罵美國政府惡毒、腐敗,中國制度最有效,科技突飛猛進,不日必可壓倒美國。看來馬化騰和曹國偉建立的微信微博,對全世界的華人影響力非常大,遠非中宣部新華社所能及,當然我們不知道微信和微博的幕後老闆是不是中宣部。

按中國的定義,愛國一定要愛黨,真正愛黨的人一定要聽黨話,跟黨走,不能有異議,要知所敬畏。愛國人士不跟黨走,不聽黨話,是假愛國者,沒有資格治港,這是很簡單的道理。

黨是沒有宗教的。馬克思創立共產主義,大力批判宗教,指宗教是人民的鴉片,他於1843年寫下:Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people。

後來列寧也強調「宗教是人民的鴉片,這是馬克思主義意識形態對宗教認識的基石。」所有現代宗教與教堂,都被馬克思主義視為資產階級反動組織,用來保護「剝削和愚化工人階級」的本質。

共產主義的初心就是反對宗教,馬克思主義的政權一定是宣揚無神論。這是大家讀過大學之後,不可能不知道的基本通識。港澳辦主任夏寶龍是真真正正的愛國主義和馬克思主義者,所以他主政浙江時,便下令拆除教堂的十字架逾2,000次,不惜引發流血衝突。

左丁山不是教徒,5月18日閱報得悉,梵蒂岡宣佈擢升耶穌會周守仁神父為香港教區主教,不少報章報導原來的熱門人選蔡惠民神父親北京,被陳日君樞機極力反對,教廷為免香港教區分裂,遂委任各方均可接受的周守仁神父。左丁山的疑問是神父學識淵博,不可能不認識馬克思主義的宗教論和中國的無神論。一些天主教的神父和教徒難道不知自己是不聽黨話、不跟黨走的假愛國者?