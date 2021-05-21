一位移民美國幾十年的朋友，出身天主教修女學校，大學讀英國文學，畢業後嫁作商人婦，因夫君經營有術發達已久，現居於某城市富裕區之花園豪宅，平日到教堂當義工，自然是虔誠天主教徒。但自香港發生2019年反修例運動之後，在WhatsApp群組見她言論激烈，不時傳來微信、微博之「愛國文宣」，自己又大罵美國政府惡毒、腐敗，中國制度最有效，科技突飛猛進，不日必可壓倒美國。看來馬化騰和曹國偉建立的微信微博，對全世界的華人影響力非常大，遠非中宣部新華社所能及，當然我們不知道微信和微博的幕後老闆是不是中宣部。

按中國的定義，愛國一定要愛黨，真正愛黨的人一定要聽黨話，跟黨走，不能有異議，要知所敬畏。愛國人士不跟黨走，不聽黨話，是假愛國者，沒有資格治港，這是很簡單的道理。

黨是沒有宗教的。馬克思創立共產主義，大力批判宗教，指宗教是人民的鴉片，他於1843年寫下：Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people。

後來列寧也強調「宗教是人民的鴉片，這是馬克思主義意識形態對宗教認識的基石。」所有現代宗教與教堂，都被馬克思主義視為資產階級反動組織，用來保護「剝削和愚化工人階級」的本質。

共產主義的初心就是反對宗教，馬克思主義的政權一定是宣揚無神論。這是大家讀過大學之後，不可能不知道的基本通識。港澳辦主任夏寶龍是真真正正的愛國主義和馬克思主義者，所以他主政浙江時，便下令拆除教堂的十字架逾2,000次，不惜引發流血衝突。

左丁山不是教徒，5月18日閱報得悉，梵蒂岡宣佈擢升耶穌會周守仁神父為香港教區主教，不少報章報導原來的熱門人選蔡惠民神父親北京，被陳日君樞機極力反對，教廷為免香港教區分裂，遂委任各方均可接受的周守仁神父。左丁山的疑問是神父學識淵博，不可能不認識馬克思主義的宗教論和中國的無神論。一些天主教的神父和教徒難道不知自己是不聽黨話、不跟黨走的假愛國者？