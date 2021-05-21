網上見到當年《紐約性訴》在香港公映的海報，宣傳金句「萬惡淫為首」，腦海即時閃現慈善伶王扮乞兒仔在《歡樂滿東華》籌款的盛況，不是冷得我騰騰震，而是笑到我騰騰震。這五個字非常好用，食色性也，套上任何情況似乎都講得通，變奏也可以很趣致，例如無牌骨場工作者招徠顧客，不是聲明「五百蚊一個鐘，揼骨同用手」嗎，好在被掃黃隊逮個正着的蔡姓國安一哥行得正瞓得正，身處黃店完全沒有涉及不道德或違法行為，否則就真係萬惡淫為手了，哈哈哈。微軟的蓋茨背妻溝女，不識抬舉的獵物唔落疊不特已，事後仲說三道四，嫌他手法老土笨拙，一副高竇貓兒模樣，太過份了，不問而知一定係意見領袖所謂的左膠女性主義者男人婆，既無幽默感亦缺乏順德人脾氣，枉費人家一番淫意，想惡也惡不起來。

文化差異百分百存在，我們的萬惡淫為首雖然在保守的美國言之成理，輸入浪漫的法國卻難逃迷失翻譯命運，出盡洪荒之力解釋他們也不會明白。該地家有賢妻的男士在外搞搞震，普遍過周星馳飲杯茶食個包，異鄉人少見多怪其怪自敗，已故總統米特朗就是表表者，早在入主香榭麗舍宮前已經有小公館，舉國上下幾乎無人不曉，從來沒有發酵為影響名譽的醜聞，過身後二太太攜女出席葬禮送他最後一程，還被傳誦為識大體。今年米先生登基四十周年紀念，電視台特輯也大小兼顧，正印二幫分庭抗禮，絕對不帶鞭屍意味，比較接近追封情聖。最令我讚嘆的，是寫了過千封情信給二太太之餘，還親製七百頁圖文並茂的日誌──蓋茨小弟弟，學嘢啦！