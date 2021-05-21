立法會淨化工程淨化後，隨即展開自我棄權程序，之後大概只剩下為自己設限的權力，集體加蓋會議規則，除了通過議案，別無所能。

無能之人，總算給他們開出一條新路，所謂議事規則，無所事事之下，再修訂議員穿衣準則，列出一張衣飾「負面清單」，違者不用拉出去斬首，尚存一絲慈悲，經主席勸喻，若依然不肯遵命，或會構成「行為不檢」。

而我不知是誰發明了「負面清單」，Dress Code是外語，不適合使用無可厚非，用「衣着守則」也清晰明白，硬要拉扯到負面正面，帶有價值審判意味，莫非因為立會再沒審批法案必要，只能通過通過通過，贊成贊成贊成，百無聊賴，才祭出「正能量穿衣法」。

如果衣着成為公職人員有沒有行為失當證物，「負能量衣着」不必呈堂，把腦袋當廢物丟到投票箱也能猜到結果，背負「不莊重」原罪的，從頭到腳算起，順序是T恤、牛仔褲、球鞋，一副要去運動的左派，即係運動服，在立法會想搞運動，自然讓人想入非非，想到非法行為去。

最新符合規矩穿搭是「商務服飾」，business casual，相對於「休閒服」，但是休閒也有smart casual。如今立法會充斥夠smart的世界仔，審議法案也異常casual，只為不要臉的人要靠面子修飾，限定business casual實在貼切不過，把監察立法視為商業交易，in a casual way，名副其實也。

議規會閉門開會限定議員衣着「保持莊重」，第一時間想到獸靠皮毛、人靠衣冠，再來很不好意思，不小心就想到衣冠禽獸，否則何來披着羊皮的狼。不過呢，現存議員表面追上戰狼潮流，內裏實質都是與無辜無關的待宰羔羊，輪不到他們當狼。

我指的禽獸是獅虎豹，豺狼並不入流。君不見有人扮雄獅，披一頭長長毛髮，可惜在叢林法則下，也禁不止偷吃屍體的鬣狗，獅子一發惡，鬣狗竄走，走狗之謂也。

以上皆為未回收的抽水廢話，即係廢水，正好符合立會現況。廢水不嫌多，再吐一下吧。泛民長毛雖然已經身在監獄，誰曉得在立會這個小型囚牢裏，不會有人當忠誠反對派花瓶，扮演建制長毛呢？限制服飾不足夠，還要在頭髮長度下工夫。

此所謂日防也防，內賊難防，外觀更難防。