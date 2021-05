如果,有一天你再聞不到隔離飯香及粟米肉粒磚的臭,聞不到夏季有狐仙經過,聞不到情人留在襯衣的香水氣,或者枕頭餘溫上剛被愛過的氣味,你介意嗎?

真的不應該再叫武漢肺炎了,實在太out,現在全球都在說:”long Covid”(長新冠)。

《經濟學人》提醒醫療系統及職場,要多留意及適應long Covid帶來的長期壓力;《金融時報》問「如何與長新冠一起生活」;中大也發現「八成新冠患者出現『長新冠』症狀」。

什麼是長新冠?別誤會是指疫情會拖很久的意思,雖然它也夠厚顏無恥賴死不走,且在未真正走得乾淨之前,你稍一鬆懈,便會大爆發得甘香鬆脆,全球案例斑斑。

“Long Covid”可解作「手尾長新冠」。對世紀疫症的認識多了,慢慢已累積夠厚厚的案底,叫世人知道原來這陰險肺炎手尾極長,長到即使病者「康復」了,卻還未病完。它不像其他感冒,過幾星期好了之後身體便回復正常。

才不。英國一位替餐廳設計酒單的葡萄酒買手C,假日在家煮咖喱,很多英國人是瘋愛curry的。那著名的食譜他太熟悉,要用上大量蒜頭,唔使錢、喪落,但奇怪……一邊煮,C一邊嗅到的蒜頭味走樣又失聲,像毀了容一樣,他還以為是蒜太舊了。翌日早晨,他為自己沖了杯espresso,撲鼻是化學劑之類的異味。

是Parosmia(嗅覺錯亂症),long Covid其中一種後遺。 “We know that around 60% of the people who get Covid-19 will have problems with their smell and taste. 10% of those will have longer-term smell loss.”,短至8星期,長至9個月,嗅覺與味覺受損,可以完全失去、部分消失,或者錯亂失常。

Anosmia,是嗅覺全失,鼻子盲了,對氣味聾了;Hyposmia,是「弱嗅」,像弱視弱聽一樣,部分嗅覺衰退不靈,再加上Parosmia都是長新冠約6成患者遇上的問題。(因為疫患,實在學到不少生字)

C去年3月中招的,完全失去嗅覺,3個多星期之後,他因為一塊Comte芝士,再發覺人間有味。局部零星地,他以為逐漸回復了9成功力,但詎料再過幾個月之後,Parosmia來襲。他不是唯一的受害者,不少中了long Covid的人都一樣。

你可能以為,沒了嗅覺,不像盲啞聾那麼災難,楚留香都沒有嗅覺啊。但像我們的葡萄酒買手C,他可是靠鼻子搵食的!

想像一下,如果你是香水師、廚子、釀酒師、侍酒師、就算是食評酒評家,也等同廢了大部分武功。日常、你嗅不出煎炒炸飯燒焦,聞不到漏煤氣,花,不再香,酒香不怕巷子深成為歷史。有法國朋友去年染病,現在還未恢復嗅覺,他是香水業內人士,他問自己我是要假裝嗅到味道,還是自首?不像盲聾啞等官能喪失了你會即時知道,嗅覺壞了較難發覺,尤其當你沒鼻塞。

本來,拿起酒杯,一聞,Chardonnay還是Riesling,分明;很熱的陽光感撲鼻,隆河酒,近了;獨特的氧化味,Vin jaune?都沒了。英國侍酒師協會的副主席,在網上品酒班授課時,大說某酒無香無味,蒼白沉悶,實時同步參與的同學,不少是久經訓練的,紛紛表示反對,說聞到酒香。第二天她才知道自己沒了嗅覺。有患者在病癒後很遠之後,慢慢好了,卻總是聞不到紫羅蘭之香,聞紅酒比白酒困難得多。

這就是long Covid。不少人癒後許多個月,仍失去嗅覺、疲憊、失眠、brain fog、呼吸困難等等。起初大家以為年輕、症狀輕、健康良好的人可以很快康復,但日子久了,才發現病者就算年輕病淺,一樣在post-Covid的日子長期生命無味無嗅、精力衰退,可退步到不能上班、無法做運動的地步。

以為好了,卻有持久、或不是永久性損害,所以是”long Covid”。

全世界都在為長新冠預警,因為持久戰不單還未完,太早宣佈勝利或放下警惕不只愚不可及,是戰事完了,戰事還繼續開始。

死不了,手尾長,並不好玩。大家睇路。