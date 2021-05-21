台灣疫情突然爆發，北京朋友的電話如期而至。前些天經過我正確的思想教育之後，他為老婆補送了母親節禮物，老婆滿意收貨，他如釋重負，便有閒心關心台灣同胞了。他說想不到一直以為是淨土的台灣也受到高弗十九攻擊，天下之大，真是沒有安生的地方。我說你悲天憫人的精神值得稱讚，但政治敏感度就差了一點。他說這病毒的事情跟政治覺悟有什麼關係？我說你這麼說就枉為放眼世界的北京人了。如果你關心國際新聞的話，就會知道最近有一個台灣士兵在網上透露有美軍的「安全合作旅」在台灣訓練國軍，還埋怨美軍待遇強過國軍，同樣喝牛奶，美軍喝瓶裝正貨，國軍卻只能喝奶粉沖成的。

北京朋友說這事聽說過了，但跟台灣疫情有什麼關係？我說這就是政治了。當初武漢疫情爆發，外交部的趙立堅老師馬上就追蹤發現美軍運動員曾到武漢參加運動會，把病菌從美國帶到中國。那麼如今美軍「安全合作旅」一到台灣，台灣就肺炎爆發，這不是明擺着病從美國來嗎？北京朋友「呀」了一聲說對呀，我怎麼沒想到這件事呢？但美國跟台灣是盟友呀，為什麼要如此加害呢？我再點醒他：這就是美國人壞呀，他們明明知道台灣沒有疫苗，就先把病毒帶過來，再做好人把疫苗送過來，這不就把感激涕零的台灣控制住了嗎？北京朋友又「呀」了一聲，如獲至寶，連再見都不說一聲就收了綫，估計是向趙立堅老師報告去了。

其實我的話還沒有講完，本來還想告訴他這天有個國際假新聞的調查報告說，世界上的網絡假新聞，最多是印度，中國是老二，美國排第三。