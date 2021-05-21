中國人口增長放緩，中原地產老闆施永青憂國憂民，馬上提出震驚十四億人的奇謀妙計，教政府如何解決生育率下降難題。據施老闆說，生育率下降不利人類繁衍，罪魁禍首共有三個。

第一罪魁是個人主義冒起，令大家「只要性愛帶來的快感，而拒絕性愛的後果」，只圖一己利益，不顧種族責任。施老闆義憤填膺，批評這是破壞「祖先的構想」，甚至是「不聽神的教誨」——咦，施永青不是著名的無神論者嗎？一個無神論者批評別人不聽神的教誨，到底係咩玩法？

第二罪魁是condom。施老闆認為「一個人完成最基本的生育責任，譬如生育兩個孩子後，才可以有權使用避孕產品，以確保祖先的構想，起碼有一部分可以落實。」這方法無疑很高效，可惜他沒解釋「禁避孕令」最重要的一環——政府如何審查禁止人類「非法」使用避孕套呢？今後市民戴套，是否要申請「不反對通知書」，並有心理準備警察隨時可破門入屋，突擊檢查你是否干犯「意圖屠殺人類罪行」？

第三罪魁是女權崛起。施老闆說，現代女性有權「拒絕家長安排的婚姻，有權選擇同性戀，有權選擇避孕，亦有權選擇墮胎」，「某種程度上破壞了上天安排的女性要負責生育的天職」。他指社會輿論似乎一面倒支持女性這方面的權利，「令不肯承擔天職的女性毫無負罪感。」

講得好呀施老闆，但容我問一句：令千金施慧勤正在做什麼？2018年，施永青委任嫁給老外的女兒施慧勤，為利嘉閣地產及中原集團子公司主席，顯然違背老祖宗「男主外，女主內」的明訓。按施老闆的傳統道德觀，施慧勤應該足不出戶生兒育女，心無旁騖相夫教子。然而施老闆卻讓她拋頭露面，做從前男人才做的事，如此助長女權氣焰，破壞祖先構想，導致人類滅絕，施老闆難辭其咎。

想起清人袁枚說，方望溪教訓老來無兒的弟子：「今之人年過四十，往往當交構時，便有祖宗綿血食之意，將天理攙入人欲中，不特欲心不熾，難以成胎，而且以人奪天，遂為造物之所忌。」交歡時念念不忘「為種族完成責任」為人類奮鬥，非但可能不育，更加可能不舉。