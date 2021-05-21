終於來到最後一集。這段日子，香港人感謝你們。

Mike導一句「致一直還在堅持的人」，臉書瘋狂洗版紛說感動；保錡學吉他表演後感觸流淚談初心，朋友誇張到「喊x咗」。娛樂版同事慨嘆，「可想而知香港人幾咁委屈。」

因為《自肥》，這委屈好像得以稍稍紓緩，每晚開電視等最新一集，彷彿成了香港人在肅殺氣氛下僅有的小確幸，政治高壓下可以久違的開懷大笑。

Mike導說，讀書時做電影的老師教他創作規矩ABC，最後一條是以上規矩都可以不理，「這就是創作」。這解釋了遊戲、整蠱、搞笑和自肥環節的CLS意念和演出。無規矩不代表亂來，從學片石、白海豚到無制限OT團隊談幕後辛酸，觀眾都為台前幕後的認真和心思而感動。

像編劇兼撰稿麥可暉說：「想像一下，對手是遊戲設計者，裁判也是遊戲設計者。遊戲先天向對手物理條件傾斜，如果你還老老實實地玩，未免有點笨實。犯規還犯規，錯還錯，是兩回事，但有人總把兩者串連，是他們最常用的武器，而『ERROR X 無制限』的精神，則是我們的。」香港人完全get到。

創意就是當你面對環境、制度、資源等種種限制，仍然堅持無制限做出心目中的理想作品。這是所有卓越作品的先決條件。一面看《惡與他們的距離》，我心裏一直喊「CLS㗎個導演」。導演拉穌羅夫﹙Mohammad Rasoulof﹚不是被伊朗政權禁拍嗎？但電影由頭到尾都在伊朗當地拍攝，點解嘅？而起用的伊朗演員又不怕被秋後算帳封殺嗎？

後來看資料，才明白導演的CLS來自他不滅的勇氣和智慧。一個主題以四段相互呼應的短片串連，原來當地電檢局對短片的監控度較低，這樣就可以減低被盯上的風險；全片差不多都在郊區、廢置建築或私家車內拍攝，這樣就可以掩人耳目；還有起用新演員、預備假劇本應付一旦遭受查問。

導演分享拍攝時一次「意外」，一天拍攝時現場來了一名警察，並認出了他。拉穌羅夫嚇呆了，但這時對方把手指放在嘴唇上，示意他不會說出去。拉穌羅夫曾說︰「有人說我的電影充滿陰暗和絕望，但我面對重重難關，仍然找方法繼續創作電影，還有比這更有希望的事嗎？」

致一直還在CLS地堅持的人。