觀影《浪跡天地》後，不少人批評，影片美化了大量美國下流中產被迫以「無屋者」身分闖蕩天涯的故事，輕輕帶過了社會危機背後的貧富懸殊與資本剝削。

如果以是否忠於原著來比較衡量，批評成立。不過，一齣改編電影又為何要忠於原著？

電影改編自同名報道文學Nomadland，作者是美國記者Jessica Bruder。貫徹全書的尖刻社會批判，確實在電影中都變得輕描淡寫，甚至略過不提。

例如故事「遊牧人」的主要收入來源，就是到亞馬遜倉庫做聖誕消費狂潮的臨時工，Bruder形容，他們是「即插即用」的勞工（Plug-and-play labor），他們不夠時間組織工會爭取什麼，公餘也沒有時間想像什麼勞工福利，他們甚至愛開夜班，因為冬天時倉庫暖和得多。

工作就是在十幾個球場大的貨倉中檢貨送貨，每天在水泥路上，行走達十多二十公里，而且手上的條碼追蹤機，會一路監察你動作快慢。工人重複一樣的姿勢，容易肌腱受傷，亞馬遜很細心，倉庫內有免費止痛藥，供人頂硬上，換來十一元多的時薪；他們是老人，沒有討價還價餘地，有人形容是「奴工價」。電影版中，這些元素輕輕帶過。

遊牧者每星期等着救濟過活，口袋中只剩十塊錢。他們穿州過省的旅行車沒有「士啤呔」，不是因為疏忽，是因為冇錢。書中樂觀的主角Linda，曾經想過點石油氣爆炸一了百了，最後不忍心要自己的小狗也灰飛煙滅才停手。

作者形容，每次去採訪，有如往監獄探望囚友，難免有這個問題：「你衰乜嘢？」

大部分人在金融海嘯後失去一切，那一輩的美國中產，一生人未見過樓價會跌，負資產，加上離婚、酗酒等原因，一子錯無力翻身。曾幾何時，有一種社會契約，你服從社會的規範，努力工作，你會得到合理回報，現在已不可能，就算你規行矩步，你仍然可能破產、孤獨、無家。經濟復蘇，但人們繼續失業，作者稱之為jobless recovery。

導演趙婷是聰明的，如果詳細講呢啲，電影只會在美國社會某一小圈子內得到共鳴，而不能行銷全世界，得到金像獎。

她所描繪的自我放逐、遁跡天地、擺脫枷鎖，奔馳於無名字荒野，指出一種自我救贖的可能，為世上每位受壓迫的人，提供一種浪漫想像。在此意義上，書與電影都有同一個宗旨，她們提出一個普世的疑問：你為了繼續生活，會願意捨棄多少自己固有的生活？你願意擺脫多少社會加諸你的枷鎖？