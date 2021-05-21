夜不能眠時也會翻手機，YouTube略過三地政論名嘴話題，看到蔡英文的博士門論文事件，她好像踢到鐵板了， 兩個對手都是學界泰斗，有一言九鼎的公信力，無怨無仇的為何死咬着她不放呢，想當然事出有蹊蹺吧。 這也不勞我關心，忽然像發現新大陸似的發現了一個才二十五歲的脫口秀新人，東北小姑娘李雪琴忽成網紅，一上台還未開口台下就發笑……，隨便說幾句玩笑自嘲一番，台下就起哄不止。

這個妙齡東北女外形似已超過四十歲，身形臃腫，大臉盤四四方方，分明是大媽型，看慣了修圖美顏這一類型的美女，倒也是新鮮，一口東北腔土話，來頭不小原來出身北大，還曾到紐約讀碩士，中途退學回國，心血來潮自拍了一段向偶像吳亦凡喊話而獲得回應就此一炮而紅，以後差不多算是人們換口味後驚為天人的迴響，有趣的是後來每回她上台都扮靚，寬裙加染粉紅粉紫髮甚至扮夢露，怎麼作怪都不減粉絲們叫好，相聲表演、吐嘈大賽、脫口秀紛紛向她招手，看她上台上裝瘋賣傻一臉無辜狀，北大高材生自己寫的稿子當然不一般，加上了不少算計，若是真的一本正經表演也不會是今日的她，開口閉口講婚姻、講找男朋友之困難、講她那位五十多的奇葩媽媽、講宇宙的盡頭是她的家鄉鐵嶺，笑點很到位，來來去去那一套觀眾也不嫌。

竟有些人質疑以她的學歷去幹這行是資源的浪費，倒不這樣想，行行出狀元，而讀過書的幹這行到底不一樣，問題是若她真的跑去減肥了、整形了、改了鄉土腔調了，或聽蠶蟲師爺的建議了，不知還能不能紅下去？