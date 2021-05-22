日理萬機的已故法國總統米特朗，居然抽得出那麼多寶貴時間寫信給二太太，由處女初見面寫到同衾共枕，甚至後來另外秘藏阿三，仍然樂此不疲，有時幾天一封，有時一天幾封，如果你是「親愛的安」，一係畀佢煩死，一係畀佢冧死，完全冇第三個選擇。這還罷了，反正天生喜歡寄情於文字的多情種子，活在手機短訊尚未被發明的年代，一身武藝周轉不靈，除了寫信根本沒有其他途徑向心儀對象傾吐心聲⋯且慢，原來有！荷爾蒙充沛的米先生不甘單線發展，雙管齊下同時奉上一頁頁日誌，文字加繪圖加剪報，乍看令人以為是日本少女的勞作，出自幾廿歲的已婚法蘭西直男，而且身份不是食飽飯等屙屎的廢青，是天天向上的政客，實屬世間罕見，不知情為何物的冷血動物聽聞難免一步跳到結論：「好人好者點會卡哇兒到咁，你慌唔係fake news咩。」哈，二太太五年前已將珍藏輯印成《給安的日誌》，有書有真相，厚厚的一冊，八卦精食少兩隻牛角包都冇力由書店托返屋企。

另闢小公館不足以令法男身敗名裂，但上世紀中離婚者假如競選總統，跑出的機會是零，所以米太太為了顧全大局，一直乖乖做成功男士背後的女人——請勿自作多情替她抱不平，她有固定的地下伴侶，是私人體育教練。米先生的兩大秘密，到很後期才揭曉：一、他和二太太有個私生女，並非金屋藏嬌那麼簡單，而是組織小家庭；二、他當選總統那年已經證實生癌，醫生話最多剩兩年命，結果他做完第一任還成功連任，卸任翌年才逝世，串同御醫講足十四年大話。