幾個第二代中，三先生的大兒子邵維錦對影城最有建樹。從前的燈光器材非常笨重，尤其是那盞一萬燭光的燈，大如巨型貨車車輪，要巨漢才搬得動，邵維錦看到在合作片中外國燈光組帶來的石英燈，不但輕巧而且有一萬兩千燭光，一個普通人兩手提兩盞也不是問題，打起燈來效率高出許多，就向六先生提出應該是時間買一批了。

方小姐在一切應省則省的原則下大力反對，但六先生礙於這是三先生的兒子，也要給三分薄面，就批准了這項採購。

在七十年代末期，邵維錦與我遠赴意大利，參觀了最著名的燈光公司Sirio，並大批買下，除了一萬二千火的，再買更先進的二萬五千火燈光器材，令得其他電影同業羨慕不已。

除此之外，為了穩定車軌的跳動，更向好萊塢買了最新型的推車Dolly；此外有一部車架可以放大和縮小的Spider Dolly，也是香港電影界前所未聞的。

那個年代，六先生想自己建一間香港最好的戲院，選在香港銅鑼灣的貿易中心，知道邵維錦對外國器材研究得頗深，又因為他在新加坡時管理過多家戲院，這個任務就交了給他，結果是做出了「碧麗宮」這間，相信老一輩的電影觀眾都在那裏看過戲。

在邵維錦的監製下，拍了《女集中營》（1973）和《猩猩王》（1977）等戲，版權賣了給多個國家，據邵氏沖印廠的記錄，印出的拷具是歷來最多的。

沖印廠也在七十年代建立，先由六先生派出兩名學徒，分別從東京視像所和東洋視像所學習，買入最先進機器，是香港所有彩色沖印廠中最優秀的。當年影城，一切有關電影的部份都設立在裏面，包括一個部門專門印刷邵氏出品的海報。

兩部電影的女主角後來都和我成為好朋友，前者叫Birte Tove，是呂奇拍《丹麥嬌娃》（1973）時請來的，戲中當然有許多裸露的鏡頭，她大方得很，一點也不在乎，從不遮遮擋擋。她說北歐有太陽的日子太少，一出太陽大家都光着身子去曬，是件很自然的事。性愛更是生活的一部份，床上戲更是家常便飯，但和誰做倒是嚴謹的，他們的思想還是保守，沒有感情不會亂來。

戲拍完回到丹麥，我們一直有書信來往。她是一個知識份子，在丹麥的演藝界頗有威望，有次我旅行時到了她的家鄉，被招呼到她家裏吃飯，當年她已有兩個小孩，電視中出現春宮片段，小孩子們都喊着要媽媽轉台去看卡通片。她在二○一六年因病去世，享年七十一。

另一女主角Evelyne Kraft，姓氏和著名的芝士產品一樣，我一直叫她做卡夫芝士。她也是一個思想十分保守的女子，不拍戲時喜歡在家做菜和洗衣服，十足一個賢妻良母型的女子。戲拍完後回到瑞士，也主演過幾部戲，後來嫁給了一個地產商人，為他生了三個兒子；息影後專心做慈善工作，也致力動物的福利，在二○○九年五十八歲時心臟病走了。

《猩猩王》（1977）一片是模仿《金剛》（King Kong）（1973及1976）的電影，沒有甚麼好談的商業片，但因戲中需要女主角和野獸的合演和大批的臨時演員，只有跑到印度去拍，我帶了導演何夢華和演員李修賢、徐少強等人在森林中拍了兩個月的外景，吃足兩個月的咖喱。

說是咖喱，但只是在一個大水壺中浸了胡椒粒和鹽，倒在破碎的米飯中罷了，這是印度工作人員的午餐，我為了表示與大家同甘共苦，和他們吃一樣的東西。有時要為大家加菜，但當地製作人員說不能破例。

雖然說甚麼苦都吃盡了，但是得到的人生經驗和樂趣都是一般人體驗不到的。

我們拍戲的地點在印度的Bangalore附近的森林，當今是他們IT工業最繁盛的地方，如果當年沒到過今天也許不會特地一遊。Bangalore說是鄉下，但環境十分幽美，天氣也不像其他地方那麼炎熱，為許多土皇帝建築他們行宮的地點，我們有外景時入住了一個改建成酒店的宮殿，那種氣派倒是難於享受得到的。

森林本身是一個戒酒的區域，我們每天出入時將一瓶白蘭地埋在邊境草叢中，收工後找出來大飲特飲，非常過癮。

住久了也了解一些印度的民生，像那麼貧窮的地方，電影戲院是堂皇極了，座椅用天鵝絨鋪着，比香港的還要高級。為甚麼有那種享受？從森林回來時見到一大群又一大群人步行進城，原來觀眾都是走了兩個小時才能來到，片子也要長達三小時，載歌載舞，花了那麼大的功夫，步行到戲院，非讓觀眾滿足不可。

片中需要群眾的場面，我向當地工作人員說要兩千人，他們說一點問題也沒有，結果來了三千人以上，都是為了中午的那個飯盒。

香港的員工當然有更好的待遇，請了一個女廚子為大家煮飯，菜餚天天是雞，我問為甚麼沒有魚？女廚子問甚麼是魚？我在紙上畫了一尾給她看，說你沒有吃過，不知道魚有多好吃，真是可惜！她回答：「先生，沒有吃過的東西，可惜些甚麼呢？」

這都是人生難得的經驗和教訓。