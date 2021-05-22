話說立法會選舉法完善到無可再完，為求止於至善，議事規則再訂出衣着規則，穿牛仔褲運動服即等同「行為不檢」……喎。

選擇服飾無疑是用第二層皮膚的行為，以身體語言沈默發聲，服飾也是一個符號，不過上綱上線到「行為不檢」，罪名未免超重。動不動就不檢點，從哪個單位學會來的？永遠嚴正執法，對自己人不檢點行為也絕不姑息的警員，也動不動就檢控某某管有危險物品，以雷射筆危害社會，某某某又舉手舉腳叫口號，以嘈音危害香港疫情。謝偉俊從底橫超人變身議事規則會主席，穿回西裝後就把立會當中小學堂，把議員當神職人員，在教會穿神父牧師制服。小超人喬布斯朱克伯格皆為大商家，倒沒有看過他們穿什麼商務服飾。

衣着語言，還包含髮型風格、化妝風格，亦有機會讓尊嚴立會有失斯文。敗類穿西裝叫斯文敗類，正常人類也可以穿粉彩色西裝，染一頭金髮。

與其到時候又再立法立法再立法，立這些廢柴法，立法會更接近垃圾會更有失尊嚴。不如一次過全圖向北望，仿效中宣部轄下廣電總局，限制藝人把黑頭髮染色，男藝人打耳洞穿耳環。即使這樣，目測「陸綜」現場，一樣有藝人沒把頭髮從金黃染黑，耳環照戴。

老老實實，老實人在真正莊嚴的殿堂內，會自發檢查盤點自己衣着符合「處所」，在喪禮上一身非黑即白。在長毛們進入議事殿堂之前，商人黨坐鎮立法局時代，西裝是一種發乎自然的制服誘惑，無須沒事找事做。之所以在此打造文章，只是看不過眼高舉「行為不檢」、「保持莊重」大旗。一本正經西裝不外乎黑灰兩種顏色，在如今不分黑白，只問立場與顏色的忠誠廢物集中營，何其諷刺。

自趕絕「激動反對派」之後，議事規則又多加一條，禁止不在席議員展示標語之餘，有確保標語不會讓立會「尊嚴受損」。特府首長首先第一個污辱議員尊嚴，未審先判斷選舉法如期通過，尊嚴售價好不如一樽鹽。阿大主席奢望如此這般會改善「公信力以及對公眾形象」，主席都不顧面子不在乎形象，與行政權力僅餘合作關係的莊重斯文人，又何必講形象？

豬肉佬赤膊斬到死豬骨肉分離，動作不可謂斯文，誰敢說他們對社會沒貢獻？敗類穿到像聖公會牧師那麼神聖，連皮帶肉都是敗壞神道的人類。