無錫錢門先後出了兩位才情卓越的學者，錢穆、錢鍾書。前者博學鴻儒，精於通史；後者溫文儒雅，詩文著稱。我亦錢門中人，心傾賓四先生。一八年夏，偕女兒往詣外雙溪素書樓，在書室裏隱隱聞到書香飄逸，看見先生讀書其中，惜乎性不近史，寧可鍾情於梁實秋、周作人。至於錢鍾書，不少學者都許他以百年一遇的天才，好學不倦，博覽群書，出口成文，相傳在清華夜闌人靜時，錢氏父子挑燈對坐而讀至雞啼聲聞，腹笥滿溢，英雄出少年，遂有膽一捋知堂之龍鬚矣。

我中學畢業，會考考不上，進不來大學，母親日罵夜責，不敢勾留家中，每日到圖書館避難。某日午，終於看到了跟張愛玲女士《金鎖記》並列的《圍城》，在蟬鳴花香中，一口氣看完。所謂一口氣，並非為小說情節所吸引，而係驚訝於錢氏之博引旁徵，數不盡的英、法、德諺語，前所未讀，教我驚艷。

嗣後又讀到《談藝錄》，洋洋大海，洶洶壓人，我自覺渺如滄海一粟。夏承燾評曰——「閱錢鍾書《談藝錄》，博聞強記，殊堪愛佩，但疑其書乃績卡片而成，無優遊不迫之致。」

七二年，在東京大學讀《宋詩選注》，頗有領會:以文學手段解詩詞，毋如用心讀之，則詩詞更近。淑師山本教授拍我肩道「孺子可教。」董橋的《文林回想錄》第23節有記徐訏談錢鍾書——「錢鍾書後來寫了一本《圍城》，好像有些人因為他的博學，認為是一本傑作，我讀了很失望。以小說論小說，則實在是失敗的作品，其中有些陳俗淺陋之處，出於錢鍾書之筆，實在很令我詫異，我當時忽然想到盛澄華的話，發現如果說他的散文的缺點是太少自己，他的小說裏則是太多自己 。」唉，評得真好！董橋說徐先生說小說的作者不必文學學者，幾乎人人都有可能寫出成功的小說，只要熱愛生活深入人生反芻人生：「文學的學者就缺少這一種對生活的狂熱。」而錢鍾書一生埋首於書堆中，哪有生活？