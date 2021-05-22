香港人去留問題，近日又成為茶杯裏的風波。回想八九十年代移民潮，可能因為缺少社交網絡，並沒見人爭論不休，留的人不會說移民者拋棄香港，移民者亦不會說留的人坐以待斃。當時的移民潮，儘管觸動離愁別緒，卻不涉及國仇家恨。也許是今天香港變得太劇烈，很多人接受不了現實，無論是黃是藍，想法都偏向極端；即使同是黃絲，去留想法也大相逕庭，甚至各執一詞。

去留問題我去年已寫過，道理一字咁淺：每人有不同考慮，泛論去留優劣，把自己想法強加別人身上，毫無意義。這兩天看見有移民外國的名人，竟然說「坐監係另一種逃避」，不論原意為何，措詞都極有問題。遠走他方者即使有些犧牲，也不可能跟獄中人的犧牲相提並論，莫說沒資格月旦人家「逃避」，就連自許什麼「去留肝膽兩崑崙」也該三思。

「去留肝膽兩崑崙」是譚嗣同獄中絕命詩的名句，或許也是近百年最被誤解的詩句。譚嗣同因參與戊戌維新，一八九八年被砍頭，繫獄期間在壁上題詩，最流行的版本是梁啟超《飲冰室詩話》所載的：「望門投止思張儉，忍死須臾待杜根；我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙。」頭兩句用了《後漢書》關於張儉和杜根的兩個典故，很易理解。

張儉因彈劾宦官，反被誣告結黨營私，於是倉促逃亡，「望門投止，莫不重其名行，破家相容。」意思是張儉在路上看到什麼人家，就進去躲避，人人敬重張儉，都不怕惹禍而收容他。杜根則上書要求鄧太后，把政權交還給漢安帝，太后大怒，命人把杜根裝入布袋擊殺，但行刑者同情他，故意輕打，使杜得免於死。

譚詩「望門」句指逃亡，「忍死」句指留一口氣，言「思」言「待」，都可理解為譚嗣同臨死勉勵出逃義士，並寄以厚望。但誰是「去」者呢？據梁啟超說，是指康有為。梁啟超〈譚嗣同傳〉也記載此詩（字眼有微不足道的差別），而前文則提及梁、譚最後一次見面，譚不願流亡，卻勸梁出走日本，說道：「不有行者，無以圖將來；不有死者，無以酬聖主。」梁啟超把這句話和絕命詩置於一前一後，讀者看了，自然以為「去」是指康、梁之輩，「留」則指自己慷慨就義。今天很多人也這樣理解。

誰知事隔七十年，台灣學者黃彰健寫了篇翻案文章，指出光緒三十四年出版的小說《繡像康梁演義》，收錄了六君子之一的林旭一首詩，像極了譚的絕命詩，其中四句：「望門投止憐張儉，直諫陳書愧杜根。手擲歐刀仰天笑，留將公罪後人論。」黃彰健懷疑這是譚詩原版，梁啟超所載是偽造，意圖替康有為這類流亡者臉上貼金。這個神轉折考證無疑很新奇，近年在網上不脛而走，越來越多人信以為真。但恕我不敢苟同，理由如下。

學者孔祥吉在〈譚嗣同《獄中題壁》詩刑部傳抄本之發現及其意義〉一文，引述了刑部司員唐烜的《留庵日鈔》，唐於光緒二十四年（即一八九八年）八月二十五日日記寫道： 「廿五日，晴，入署。在署聞同司朱君云：譚逆嗣同被逮後，詩云：望門投宿鄰張儉，忍死須臾待樹根。吾自橫刀仰天笑，去留肝膽兩昆侖。 」這是戊戌年刑部傳抄本，近乎第一手資料，非常可信，應該是譚詩原版。

這原版跟梁啟超普及版，末兩句分別不大，但首兩句意思則不同。「鄰」表示「近乎、類似」，第一句只說像張儉般倉皇逃走，沒有「思」張儉，語氣較平淡。第二句的「待樹根」乍看很費解，其實不難明白：文言「樹根」可指「樹立根本」，「樹」作動詞用，此句譯成大白話，即是：唔好死，要深耕細作，樹立深厚根基，徐圖後計。

「去留肝膽兩昆侖」，我認為「昆侖」是指譚的生死之交唐才常，根本與康有為無關。據唐才質《戊戌聞見錄》載，譚赴京前，唐才常為餞行，酒酣，譚口占一絕，有云：「三戶亡秦緣敵愾，勛成犁掃兩崑崙。」崑崙分明指唐。看到這兒，你該明白「去留」其實是取「生死」意思——如嵇康〈琴賦〉云「委性命兮任去留」——「去」不能解作「出逃」，當解「死」（譚自指），而「留」則指留下來計劃起義，「忍死」兩年後壯烈成仁的唐才常。

明乎此，就不要隨便引用「去留肝膽兩崑崙」了。