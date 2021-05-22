就算一個人如何鮮蹦活跳精力充沛，或受盡折磨毒打傷害一命嗚呼，你以為一切都過去？喜怒哀樂怨憤恩仇……原來最後階段是最痛的。

永安回想那最後的兩小時：

「我又未死過，怎知道是這樣的？」

「我都未死過，不過我好痛，痛到唔識講。」玲玲扁嘴。

要知火化爐溫度極高，上千度，在熊熊烈火中「人」的形態漸漸消失。人體不外有機物和無機鹽（礦物質），60%是水，還有蛋白質、脂肪……分佈人體無處不在。

「嘩！我最先着火的是毛髮，一下就燒着蜷曲而且變炭唔見咗。」

小妹妹馬上接話：「雖然我個頭凹咗，有啲頭髮又扯甩咗，不過我都係好快變『光頭』——」她還吐吐舌頭，想起也心驚。

毛髮速化，高溫下皮膚馬上出現紅斑、水泡，肌肉和脂肪（屍油）這些皮下軟組織也燃燒起來了，「咇咇卟卟」的響，沒有明顯順序，而是同時進行。

「玲玲你知道嗎？我火化時痛到頂唔順，肌肉突然收縮，死咗都會打泰拳！」

永安擺出一個雙拳緊握一前一後的姿態，舉在胸前。「似唔似？」

「哈哈哈！好似！」玲玲一笑，忘了自己的痛苦。

永安道：「我都燒咗個幾兩個鐘。」

「我好快。」

「咁你細粒，會有小型火化爐嘅，大人同細路唔同——不過有一樣，就係化唔到嘅骨頭，話之你凹咗凸咗爆咗，都唔化，要加工。」

大塊的如頭骨、盆骨、坐骨、恥骨、四肢骨骼，不易燃燒也不易化灰，所以木然的工作人員會撿拾出來加工研磨……最後跟其他灰燼一起放入盒中或盅內，殊途同歸……

（明續）