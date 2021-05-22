身邊好幾個朋友都選擇不把自己的私生活告訴父母知，昨天更聽聞一則奇譚。大概是說有個同性戀取向的女孩子，在試探過幾次父母口風後，深知出櫃無望，但又到了適婚的年齡，為了向家裏交代，不但和一位男同志組合成為形式婚姻家庭，甚至還從網絡上招募到一名小演員，演繹自己的孩子。

這樣也有幾年，所幸她和父母居住在兩個國家，總能通過短期假期和網絡電話蒙混過關，但也會提心吊膽，怕父母不打招呼就跑了到自己這邊，打開家門，空空如也，什麼老公、兒子，全都不見。還好至今父母仍沒識破她的詭計，相安無事。

這樣做，總是為了不製造大麻煩，離婚、出櫃、無子這些本都是自己的選擇。有時話給父母知，就會變成一整家人要操心的事情，如果父母實在不能理解，還會演繹成電影般的複雜情節，鬧得雞飛狗跳。於是各種妙招接踵而至。有位朋友和丈夫認真討論多次後，決定暫時不要孩子，但是父母無法接受。她也嘗試過給母親講述自己的想法，發些相關的文章給母親看。但母親一個字也聽不進去，見她就逼。所幸她和母親說婦科檢查發現自己沒有生育能力，母親當然不會放棄，把以往催促女兒姑爺的時間，用作在網絡上尋找偏方，忙得不亦樂乎，倒也偷了不少安寧。

還有位朋友和一位離婚的姑娘成婚，預計家人不會接受，所幸只告訴幾個很熟的朋友自己結婚的消息。更離奇是他和父母生活在同一個城市，居然這麼多年沒被發現。妻子也不覺得生氣，反而慶幸不用情緒拉扯。

然而隱瞞是一件持久的工程，且具有長遠性。一件事情總是會牽涉到許多旁的事情，於是要隱瞞的就越來越多。兩代人之間的隔閡也就越來越深，到最後處處是雷區，無話可說。說到底，是父母無法接受兒女真實的樣子，而兒女也沒有信心可以獲得父母的理解。最後大家都在秘密之外扮演父慈子孝，想想真是心痛。

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