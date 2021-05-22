朋友賓架P唔係教徒，昔年在中大崇基學院修讀IBS（綜合基本課程，必修通識科），接觸柏拉圖、共產黨宣言、聖經和中國文化要義，熟讀聖經故事，每次講以色列與阿拉伯人衝突，佢就慨嘆猶太人與阿拉伯人4000年前是一家。阿伯拉罕（Abraham）係包括希伯來人和阿拉伯人在內嘅閃米特人嘅共同祖先，猶太教、基督教及伊斯蘭教統稱阿伯拉罕諸教。猶太人、基督徒和穆斯林認阿伯拉罕為以色列人始祖，有一兒子以撒，成為猶太人祖先，耶穌屬此家；另一兒子以實瑪利是妾侍所生，以實瑪利後來成為阿拉伯人祖先。因有大房二房之別，以實瑪利與母親離家出走，從此兩兄弟不和，數千年來猶太人與阿拉伯人敵對，互相逼迫，直至今天，已有逾四千年歷史！

賓架P讀完創世記，聖經故事，返回現實世界，講1948年以色列人於二次大戰後由英美扶持復國時，已經歷千年逃亡，被逼害之痛苦歷史，故此不惜一切，與阿拉伯國家加埋波斯人伊朗對抗，堅持寸步不讓，阿拉伯人又覺得猶太人奪去祖先土地建國，深深不忿，誓要殲滅之，其實雙方可唔可以和談，互相包容呢，畢竟四千年前同出一源，有一個共同祖先阿伯拉罕噃！我地唔係猶太人或阿拉伯人，幾難了解以阿四千年來嘅恩怨情仇。今天以色列人憑才智科技，能以少勝多，以小勝大，自1967年沙漠戰爭大敗埃及開始，對阿拉伯人戰爭屢戰屢勝，防備伊朗無所不用其極，近一年來伊朗核子科學家被刺殺，革命部隊將軍被殺，以至神秘核子基地實驗室被停電破壞，以色列間諜如入無人之境，可見以色列猶太人特務幾厲害，再加上有美國猶太人撐腰，美國歷任總統不敢不保護以色列，阻嚇阿拉伯聯軍入侵，故此以色列有恃無恐，大力鎮壓巴勒斯坦人，務要清除激進組織哈瑪斯。阿伯拉罕之猶太人後裔實在太聰明，耶穌係猶太人，影響全世界，馬克思係猶太人，蘇聯中國皆崇敬跪拜，愛恩斯坦係猶太人，改變物理學概念，歐本海墨係猶太人、原子彈之父，改變了世界戰爭模式，華爾街之Goldman係投資銀行霸主，這世界是猶太人控制的，阿拉伯人暫時只好認命。