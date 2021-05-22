特府終於初試啼聲，模仿戰狼風格，成功粗獷宣佈：因台灣政府成立「援港專案」，協助港青投奔自由，「粗暴干預香港內部事務」，兼保護駐派人員人身安全，決定「暫停」特區「駐台北經貿文化辦事處」，以資膺懲。

在中國政協副主席梁振英團隊監政之下，林鄭特府終於發育長大了，不敢疏政懶政，學會了向蔡英文隔海罵山門，表態合格，令人欣賞。

不過有沒有想過：特區政府駐台北的這個什麼「經貿文化辦事處」，從來根本不必開設？

香港本另有一個貿易發展局，殖民地時代創立，鄧蓮如女男爵做過主席，在西方文明國家，奠定了專業認受性。香港既有貿發局，特區政府的官僚還要插一腿，另開什麼經貿辦，我要向中國政府報告：這就是架床疊屋，浪費公帑，公然違反國務院總理李克強今年工作報告對政府部門「強化預算約束和績效管理」的要求。

然後是所謂文化了。香港英國殖民地時代，台港之間文化交流頻密：台灣歌星鄧麗君、姚蘇蓉、青山；淚的小花、高山青、今天不回家，由西門町紅遍到灣仔尖沙咀，俱曾隨台灣的霓霞歌舞團來香港登台，由香港環球戲院班主自行聯絡。林懷民的雲門舞集來利舞台演出，只由香港的文青團體促成其事。台灣首席詩人余光中來沙田中文大學聯合書院做中文系教授，由校長李卓敏本人獵頭招聘。香港的台灣民生物產公司，由何世禮將軍往來港台兩地開辦。

還有張大千、錢穆、徐復觀往來港台之間，從來沒有經過所謂的「港英政府」，派一個白人去台北，統領一個什麼經貿文化處，率領幾個黃面孔的政務官，負責「聯絡」。英國人在台北，只須淡水紅毛城領事館一個簽證處。

因為港督麥理浩和布政司夏鼎基都知道，開這種鬼辦事處，政治敏感其次，必浪費公帑，派去的香港AO，只會利用此優差到處尋覓美食。誰是錢穆徐復觀、殷海光梁實秋，AO們一問三不知，鼎泰豐和張媽媽牛肉麵在何處，則中國口腔期小農基因發達、眉飛色舞的如數家珍。英國人省得那邊長駐一名鬼佬拍桌子「掟快勞」，只須一個信得過的鄧蓮如，花蝴蝶一樣，只往來大西洋兩岸，嬌笑之間，呷兩口香檳，經貿文化，一路暢通。

特府關掉台北的什麼處，對於派駐人員，台灣沒有英國寄宿學校，米芝連餐廳不及倫敦多，而且解放軍的導彈隨時轟過來，收拾細軟的走得快好世界。