香港電視業欠觀眾一個交代,太、耐、了!ERROR的冒起,為香港人帶來久違了的集體療癒,是一次小型的電視復仇記。從亞視、CCTVB、港視、畸寶、到港台。香港人受多少屈辱了。

「亞洲電視,香港良心」每永垂不朽多一天,對香港人都是一個侮辱;TVB挾慣性收視一台獨大,長期播放不思進取的收成期式囂張腐膠,對香港人是個可恥的侮辱;香港電視出師未捷先閹死,被迫改建成HKTV mall,對香港人是個可悲的侮辱;有線電視、香港電台叫好叫座的高質電視製作及人才,被否定、被放棄,對香港人是個傷心的侮辱。

本地電視台,做些專業新聞,報導真相,認真製作,講人話,給香港人看,尊重香港人智商(都唔奢求智慧)的節目,有那麼難嗎,要你拿諾貝爾獎嗎?出埃及記嗎?

坦白從寬,《花姐ERROR遊》及《ERROR自肥企画》之前,我不知道ERROR,「造星」我沒有看,不是它好不好,一是我沒時間,二它不是我杯茶,三香港的電視暗黑歷史,已令我不再看電視節目太久了。但我甘心為ERROR改變,劇烈嚴重希望香港電視景觀出現質變,差不多要祈禱說:神呀,希望今次係真㗎啦。

再坦白從寬,我沒有追看每一集,沒有喜歡每一集,但在網上重溫了一集又一集,我真心喜歡整個團隊,由ERROR四兜友到Mike導到花姐,喂大佬呀,係青春,熱血,真誠,百無禁忌呀!

香港電視節目唔見咗佢哋好耐喇,香港人被褫奪的已經太多!

七年前我在本欄寫了篇「仆你個街,無綫嚟嘅!」友cap圖來說「喂一夜之間一萬like喎」,唔係我勁,係港視寸步難行,係CCTVB永遠爭產、偷聽、煮麵、BBQ、植物人,這叫創作?那時仍然很多香港人非常馴服樂此不疲吞吃大台的外購劇、宮鬥宮鬥和永恆的宮鬥,還有50年不變的開心大綜藝,繼續在comfort zone吃內容農莊飯。現在這些人都醒了。

日本電視工業也經歷過從衰敗到覺醒的一段歷史,然後銳變。曾經,日本國民唾棄過日本電視,因為節目因循、低智、無進步,民眾頂唔順,中指都不舉便紛紛背棄四散。陳弘美的《電視低能我們損失什麼?-日本電視也是從低能走出》一書,清楚說明「是觀眾改變了電視水準」。

多年來我多次寫過傳播學重要著作,Neil Postman的《Amusing Ourselves to Death》,還有Huxley名著《Brave New World》,前者戳破各式公共對話,在公眾媒體播放的一切,只求眼球及討好,就連嚴肅新聞,也中了「娛樂至死」的毒。娛樂化愛塑造圖騰,”Iconography thus became blasphemy so that a new kind of God could enter a culture”,有時還會捧出了眾所周知的fake god。後者更貼切命中現代凡事過度社交媒體化的共業,人人為like死為like亡,為like賣武賣身賣笑,令自己成為公關機器,遺失了真誠。”Truth would be drowned in a sea of irrelevance……We would become a trivial culture, preoccupied with some equivalent of the feelies, the orgy porgy(縱慾)……",都在《KOL‧留言‧共孽》及《做人別太content farm》兩篇提出過。《自肥企画》最後一集也反省此中意義,娛樂至上、片段式資訊及亢奮的麻痺與偽知性,是香港電視業所未見。

《電視低能我們損失什麼?》說「高收視率的秘訣」是「互動」和「誠實」,特別是誠實,亞視和大台都貧血。但在ERROR身上,我見到貨真價實的:真、誠、勇、毅。肥仔隊長心一狠便把生蜘蛛往口裏放,保錡多次衷心多謝團隊的造就,還哭着求進步的赤子心,「又係呢啲呀,又搞笑呀」,都是可愛誠實的真性情;3哥屢次串大台大綜藝,都非精密的計算。他們令我想起WallStreetBets的Retard strength,年輕、無畏、真實的力量,首席創意官眼中娛樂食物鏈下游的一群,在逐步改變世界。

我不求他們每分鐘都最出色,但希望見到真誠,你可以有缺點,但不要當我白癡。電視節目揸流攤、冇餡、觀眾不但見到,而且憎厭,幾認叻幾super幾扮女人都冇用。團隊是在討厭舊電視模式中成長吧?當年被禠奪quality電視節目的一群,如今長大有自己的創作能力了,平均30歲的娛樂圈邊緣份子,也特別感恩、特別珍惜、特別真誠。

陳弘美還指出,電視新聞低能原因之一,是不習慣「以民為主」,威權心態猶存 ;低能之二,是新聞台經營者沒有「士」的使命感,賤賣國民的第四權。

娛樂過後便反省,娛樂盡頭要回頭,是岸,叫我如何不愛自肥。祈求大家不要把他們變成fake god,或把他們下一次的節目要求成instant success,願你們繼續試、間中錯、繼續真。

Like癌時代,要提升免疫力。寫葉劉就有反應,講屈婦人就起哄,偏偏不寫,不賣帳,記住觀眾讀者也有求知慾。

堅持不難,有婆娘一直堅持邪惡,有貪狼一直堅持分化,有財有勢一直堅持賺到盡。

沒有掌聲,沒有回報,依然堅持善良,堅持相信,堅持真誠,才是最大的本領。多練習,就會純熟,選擇你練習什麼。

Don’t be the first, be true。

Don’t seek like, seek criticism。

Don’t trust, verify。共勉。

很想和ERROR和花姐喝酒。