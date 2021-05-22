香港電視業欠觀眾一個交代，太、耐、了！ERROR的冒起，為香港人帶來久違了的集體療癒，是一次小型的電視復仇記。從亞視、CCTVB、港視、畸寶、到港台。香港人受多少屈辱了。

「亞洲電視，香港良心」每永垂不朽多一天，對香港人都是一個侮辱；TVB挾慣性收視一台獨大，長期播放不思進取的收成期式囂張腐膠，對香港人是個可恥的侮辱；香港電視出師未捷先閹死，被迫改建成HKTV mall，對香港人是個可悲的侮辱；有線電視、香港電台叫好叫座的高質電視製作及人才，被否定、被放棄，對香港人是個傷心的侮辱。

本地電視台，做些專業新聞，報導真相，認真製作，講人話，給香港人看，尊重香港人智商（都唔奢求智慧）的節目，有那麼難嗎，要你拿諾貝爾獎嗎？出埃及記嗎？

坦白從寬，《花姐ERROR遊》及《ERROR自肥企画》之前，我不知道ERROR，「造星」我沒有看，不是它好不好，一是我沒時間，二它不是我杯茶，三香港的電視暗黑歷史，已令我不再看電視節目太久了。但我甘心為ERROR改變，劇烈嚴重希望香港電視景觀出現質變，差不多要祈禱說：神呀，希望今次係真㗎啦。

再坦白從寬，我沒有追看每一集，沒有喜歡每一集，但在網上重溫了一集又一集，我真心喜歡整個團隊，由ERROR四兜友到Mike導到花姐，喂大佬呀，係青春，熱血，真誠，百無禁忌呀！

香港電視節目唔見咗佢哋好耐喇，香港人被褫奪的已經太多！

七年前我在本欄寫了篇「仆你個街，無綫嚟嘅！」友cap圖來說「喂一夜之間一萬like喎」，唔係我勁，係港視寸步難行，係CCTVB永遠爭產、偷聽、煮麵、BBQ、植物人，這叫創作？那時仍然很多香港人非常馴服樂此不疲吞吃大台的外購劇、宮鬥宮鬥和永恆的宮鬥，還有50年不變的開心大綜藝，繼續在comfort zone吃內容農莊飯。現在這些人都醒了。

日本電視工業也經歷過從衰敗到覺醒的一段歷史，然後銳變。曾經，日本國民唾棄過日本電視，因為節目因循、低智、無進步，民眾頂唔順，中指都不舉便紛紛背棄四散。陳弘美的《電視低能我們損失什麼？-日本電視也是從低能走出》一書，清楚說明「是觀眾改變了電視水準」。

多年來我多次寫過傳播學重要著作，Neil Postman的《Amusing Ourselves to Death》，還有Huxley名著《Brave New World》，前者戳破各式公共對話，在公眾媒體播放的一切，只求眼球及討好，就連嚴肅新聞，也中了「娛樂至死」的毒。娛樂化愛塑造圖騰，”Iconography thus became blasphemy so that a new kind of God could enter a culture”，有時還會捧出了眾所周知的fake god。後者更貼切命中現代凡事過度社交媒體化的共業，人人為like死為like亡，為like賣武賣身賣笑，令自己成為公關機器，遺失了真誠。”Truth would be drowned in a sea of irrelevance……We would become a trivial culture, preoccupied with some equivalent of the feelies, the orgy porgy（縱慾）……＂，都在《KOL‧留言‧共孽》及《做人別太content farm》兩篇提出過。《自肥企画》最後一集也反省此中意義，娛樂至上、片段式資訊及亢奮的麻痺與偽知性，是香港電視業所未見。

《電視低能我們損失什麼？》說「高收視率的秘訣｣是「互動」和「誠實」，特別是誠實，亞視和大台都貧血。但在ERROR身上，我見到貨真價實的：真、誠、勇、毅。肥仔隊長心一狠便把生蜘蛛往口裏放，保錡多次衷心多謝團隊的造就，還哭着求進步的赤子心，「又係呢啲呀，又搞笑呀」，都是可愛誠實的真性情；3哥屢次串大台大綜藝，都非精密的計算。他們令我想起WallStreetBets的Retard strength，年輕、無畏、真實的力量，首席創意官眼中娛樂食物鏈下游的一群，在逐步改變世界。

我不求他們每分鐘都最出色，但希望見到真誠，你可以有缺點，但不要當我白癡。電視節目揸流攤、冇餡、觀眾不但見到，而且憎厭，幾認叻幾super幾扮女人都冇用。團隊是在討厭舊電視模式中成長吧？當年被禠奪quality電視節目的一群，如今長大有自己的創作能力了，平均30歲的娛樂圈邊緣份子，也特別感恩、特別珍惜、特別真誠。

陳弘美還指出，電視新聞低能原因之一，是不習慣「以民為主」，威權心態猶存 ；低能之二，是新聞台經營者沒有「士」的使命感，賤賣國民的第四權。

娛樂過後便反省，娛樂盡頭要回頭，是岸，叫我如何不愛自肥。祈求大家不要把他們變成fake god，或把他們下一次的節目要求成instant success，願你們繼續試、間中錯、繼續真。

Like癌時代，要提升免疫力。寫葉劉就有反應，講屈婦人就起哄，偏偏不寫，不賣帳，記住觀眾讀者也有求知慾。

堅持不難，有婆娘一直堅持邪惡，有貪狼一直堅持分化，有財有勢一直堅持賺到盡。

沒有掌聲，沒有回報，依然堅持善良，堅持相信，堅持真誠，才是最大的本領。多練習，就會純熟，選擇你練習什麼。

Don’t be the first, be true。

Don’t seek like, seek criticism。

Don’t trust, verify。共勉。

很想和ERROR和花姐喝酒。