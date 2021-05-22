四月十六日，香港公安頭目鄧炳強呼籲立法禁絕假新聞，並批評《蘋果日報》說：「有報紙刊登照片，抹黑昨日參與警察學院活動的一群天真爛漫孩子，非常不道德。」他說的照片，由路透社記者拍攝，照片中一少女手擎玩具衝鋒槍，在仿製的列車車廂裏，指着一男孩的頭顱，頗似二零一九年八月三十一日民變期間公安天真爛漫的作為。或問該照片與《蘋果》之報道何假之有，鄧炳強無詞以對，唯有說：「《蘋果》報道的動機可疑。」他應該解釋得清楚一點。

根據有新中國特色的新聞道德，新聞之好壞，不在於真假，而在於動機，用心、立場。去年一月初，中央電視臺一力否認武漢肺炎瘟疫爆發，還宣布「一切可防可控」，維護了黨國的尊嚴；今年三月二十五日，中共外交部發言人華春瑩會見記者，展示一九六八年美國德州囚犯辛苦採棉的照示，把囚犯當做黑奴，說那是「美國黑奴採棉」的證據，大大羞辱了美帝；四月十六日，互聯網上突然出現偽造臺灣總統府公文，說「中華民國政府為表示樂於助人，將引進日本福島核電站污水，代為處理與排放」，打擊了民進黨政府民望，所以，上述三則新聞應該都很不錯。總之，凡是有利黨國的新聞，都是好的，否則就是壞的，而壞新聞就可稱為假新聞。只要根據這原則立法，假新聞之戢斂，可立而待也。