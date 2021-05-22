還是要重覆說這是一個沒有安全感的年代，這一段日子過得不開心，上一代已無法回饋；下一代已沒有什麼至理名言可提供，是非對錯沒有道理可講，什麼是正道更沒有標準，苟全性命於亂世而已。

大部份仍有感覺的人，無可避免或多或少得了憂鬱症；似乎無藥可醫，常態是沒有最壞只有更壞，可怕的是這份隱憂只能埋藏在心底，若無其事的一天天，沒有人可以談論，沒有方法可以避免；所以有些朋友悄悄的走了，事前並無任何張揚，連最好的朋友也未必先得到消息，大家心知肚明，眼看歲月在蹉跎着，情非得已，各有非如此不可的理由吧。

曾有位已忘了名字的詩人不是說過嗎？不要只是問黑夜還有多長，渴望與等待是沒有用的……，那意思是要人去做些什麼？但到底做什麼呢又沒明說，那怎麼辦呢？周圍的人都在假裝，裝着日子如恆，日子裏曾有過的快樂與悲傷，歡聚與分離原來真有期限的，不可能再回來了。

隨着歲月流逝，有太多的東西都回不來了，消逝無踪無迹可循，你我都明白所指的是些什麼？一定要等到失去了才醒起原來我們曾如此豐盛擁有那麼多；原來那一切並非必然應份的，原來得與失只在一綫之間，而我們忽然都衰老到不敢去憑弔不敢去緬懷了。

沒有比較就不會知道此刻的我們正經歷的是多麼艱難困頓的時刻，無論牆裏牆外的人都在飽受折磨；唯一慶幸這一代畢竟餘下的時光已不多，還能大聲疾呼或抱怨訴苦嗎？閉起眼睛也關閉千絲萬縷思緒，一再對自己說這樣的世界能不疲累嗎？能不瘋狂嗎？回不去了。