文革五十五周年了，我們這一代，每個人都有自己的文革。

太太娘家伯伯姑媽都是印尼華僑，寄錢回鄉下買地準備起屋，結果土改來了，即使家裏沒有僱農耕種，也因為有地，被評為「地主兼華僑資本家」，是為最「黑」的家庭成份。

她祖母幾十年都是「地主婆」，政治運動一來就倒霉，八九十歲老太太，一雙小腳顫巍巍站在高桌上挨批鬥。

她父親在大學時加入國民黨，是著名雕塑家劉開渠的學生，和劉開渠一起製作過蔣介石的雕像，文革一來，也給工作組抓去關。她和母親害怕，半夜生火煮一鍋水，把潘天壽的畫和弘一法師的書法都燒了，她父親回家來只能捶胸頓足。

因此九七未到，太太已想跑，有多遠跑多遠。

我的中學語文老師四九年前是大學三青團小幹部，工作組一來就惶惶不可終日，後來在教師宿舍投井自殺，我離遠看著工作組把他從井裏撈出來。

我父親是菲律賓華僑，母親在香港，因為有海外關係，也長期受歧視。有一次我給外地工作的姑媽寄信，把郵票貼倒了，偏偏郵票上的圖案是人民大會堂。姑媽學校政工處的人革命警惕性很高，一看到就把姑媽傳去，當面叫她把信封拆開，拿信出來讓他審閱。

姑媽寫信告訴我，說她出了一身冷汗，就怕我信裏寫了什麼不該寫的內容，那她在學校裏日子就不好過了。

那時我收到母親從香港寄給我的信，每次信封的封口都是濕的漿糊，我也知道是什麼一回事，但那個年代，這種事都是小兒科了。

最近大陸又有學生集體唱紅歌，跳忠字舞，民眾穿了紅軍軍服，在大街上巡遊，高唱「沒有共產黨就沒有新中國」，又有一伙人在室內跳舞，高唱「敬愛的毛主席，我們心中的紅太陽」。看那些人個個「興烚烚」，我就想，那麼愛文革，再來一次讓你們消受一下，那倒也不壞。老毛說文革要七八年來一次，他陰魂不散，要說有人接班了。