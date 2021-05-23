特區政府警務處高層，高級助理警務處長兼國安處處長蔡展鵬畢業於浸會學院修讀中國經濟研究，據一位浸會校友講，當年經濟系名師曾澍基開辦中國研究課程：着重中國經濟，蔡展鵬有興趣研讀，對中國國情早有認識。大學讀邊科，跟畢業後工作冇乜關係嘅，蔡後來加入警隊，步步高陞，去年獲委任高職，成為一哥繼承人熱門馬，賠率開始着綠燈，不少人看好。

誰知道即將入閘之際，此馬突需受薪董事檢驗，可能後被着令退出競賽，識者大嘆可惜，不識者咸稱活該，為香港官場歷史又添上一筆神秘花邊奇趣，數十年後此事可與曾昭科案件並列為香港警察特殊教材、案例！

左丁山依稀記得，回歸前一位人氣旺盛之立法局議員劉千石（職工盟）曾有一段花邊八卦，話說劉千石與友人到泰國旅遊，某次晚飯後，有團友等要到著名曼谷按摩場所（massage）觀光，泰國人晚飯後到浴室按摩，視作等閒，外國遊客也多到浴室「打卡」，故此劉千石團友有此念頭，平常之至。但當年報紙花邊新聞寫劉千石到了浴室入口，稍為猶疑，不願入內，最後與團友拜拜，獨自回酒店，據稱理由是他覺得自己是香港立法局議員，入曼谷浴室難保秘密，一旦宣揚出外，將破壞個人及職工盟聲譽。

現在回憶起來，劉千石似是神話。身為高級警務人員，身兼國安處處長一哥的蔡展鵬，進入無牌按摩場所（警方將該場所形容為色情場所）之前，究竟有沒有在門口停下來，想一想「我是誰」？謝偉俊議員說：「光顧無牌按摩店不是違法，輕微過過馬路衝紅燈」（其實衝紅燈也可能被判罰款），陳克勤議員說可能涉及外國勢力（按摩女郎是外籍女郎？）。謝、陳兩位議員啲IQ都幾高，想得出如此辯詞。前保安局局長葉劉淑儀更妙，指不能未審先判，因香港司法是「無罪推定」！係囉，有人未審先還押幾個月，又不知如何解釋。

暑假在沙灘或酒店泳池旁睇英文間諜小說，便知道英國美國的情報，國安高層絕不能與懷疑事件扯上關係，國安處主管到無牌按摩店最容易被compromised，一旦如此，即被棄用；據報蔡展鵬曾長期低調負責情報工作，對compromised這個概念怎可能不知道？北京國安官員光顧不正當場所，即屬嚴重違紀，特區政府對蔡處長事件怎可以等閒視之？