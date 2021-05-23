文革五十五周年，中共受到西方民主國家全面圍剿，中國人的民族自尊心又受傷害，於是文革沉渣泛起，「史無前例」的革命運動又甚囂塵上了。

習近平為慶祝中共百年，為自己的黨化一個靚妝，提出前後三十年不能互相否定的詭辯，腦筋急轉彎一下，共產黨變成永遠正確了。

文革後中共自己為右派分子平反，為何平反？就是當初搞錯了。三年大饑荒略過不提，但畝產萬斤大煉鋼鐵也不搞了，為何不搞？就是搞錯了。文革也是中共自己否定的，當年鄧小平回朝，台上都是被折磨得不成人形的老革命，人人都要出一口氣，於是否定了文革，讓老毛一人孭鑊，鄧小平才有執政的正當性。

中共第一代領袖們，扶持毛澤東，打江山坐江山，他們共同創造的黨，共同經營的黨體制和黨文化，就是讓他們各人痛不欲生的根源。

文革初劉少奇就中箭落馬，後來幽禁患病，死後用化名去火化。鄧小平也被整得九死一生，他兒子鄧樸方跳樓半身不遂，一家人被流放到江西，在一家工廠監督勞動。鄧小平每天從工廠做工回家，還要替自己的兒子洗澡。

但熟悉中共歷史的人都知道，鄧小平是反右運動的具體領導者，當年把數十萬知識分子打成右派，流放到關外，家破人亡者不知凡幾，鄧小平被整時，有沒有想過他整死了多少人?

至於劉少奇，文革前的社會主義教育運動，就是他和他老婆王光美搞起來的。大饑荒後他開放「三自一包」觸怒了毛澤東，借社教運動給老毛遞投名狀，又不知害死多少人。

這些歷史都不能提，那劉少奇不是死得不明不白？文革不能否定，那就只能否定劉少奇，總得否定一邊，不能自打嘴巴。

體制吃人，無人可倖免。在香港，石鏡泉要「藤條教仔」，何君堯叫囂「殺無赦」，香港若搞文革，林鄭葉劉這幫港英餘孽豈有活路？香港藍絲不要㷫烚烚，要讀讀歷史，文革不是好玩的，很容易玩死自己。