有朋友來信問：「英文Mandarin一字，指中國國語。或云本意是『滿州話』，先生以為然否？」按「滿州話」與「滿州人」，英文都叫Manchu，例如：She is a Manchu and naturally speaks in Manchu, not Mandarin（她是滿州人，說話自然用滿州話，而非中國國語）。那位朋友所述恐無根據。

Mandarin一字，與Manchu這個字相似，不少人因以為與滿清有關，甚或說是「滿大人」三字音譯。但查查牛津詞典《The New Shorter Oxford English Dictionary》，一切就很清楚。這個英文字始見於十六世紀末，也即明朝末年，源出於印度梵語之mantrin，而mantrin是「minister（大臣）」的意思。以前，mandarin可指任何亞洲國家的官員，後專指帝制下的中國官吏，到了十八世紀初，Mandarin也可指中國國語，這演變牛津詞典沒有解釋，但可以推斷。

中國歷代朝廷多數都在北方，官員也多說北方語言，於是北方語漸漸成為「正宗」中文，而官家說的也就是「官話」。明朝謝榛《四溟詩話》卷三論《古詩十九首》，推許其文字質樸自然，並批評士人太過嚮慕官話：「及登甲科，學說官話，便作腔子，昂然非復在家之時……官話使力，家常話省力；官話勉然，家常話自然。」官話既獲士大夫奉為「正宗」中文，英文於是把官家（mandarin）所說的話，稱為Mandarin，和中文的「官話」同義。

今日，中共的普通話已經取代了「官話」或「國語」，而英文之Mandarin，也被什麼Putongnua取而代之。