有朋友來信問:「英文Mandarin一字,指中國國語。或云本意是『滿州話』,先生以為然否?」按「滿州話」與「滿州人」,英文都叫Manchu,例如:She is a Manchu and naturally speaks in Manchu, not Mandarin(她是滿州人,說話自然用滿州話,而非中國國語)。那位朋友所述恐無根據。

Mandarin一字,與Manchu這個字相似,不少人因以為與滿清有關,甚或說是「滿大人」三字音譯。但查查牛津詞典《The New Shorter Oxford English Dictionary》,一切就很清楚。這個英文字始見於十六世紀末,也即明朝末年,源出於印度梵語之mantrin,而mantrin是「minister(大臣)」的意思。以前,mandarin可指任何亞洲國家的官員,後專指帝制下的中國官吏,到了十八世紀初,Mandarin也可指中國國語,這演變牛津詞典沒有解釋,但可以推斷。

中國歷代朝廷多數都在北方,官員也多說北方語言,於是北方語漸漸成為「正宗」中文,而官家說的也就是「官話」。明朝謝榛《四溟詩話》卷三論《古詩十九首》,推許其文字質樸自然,並批評士人太過嚮慕官話:「及登甲科,學說官話,便作腔子,昂然非復在家之時……官話使力,家常話省力;官話勉然,家常話自然。」官話既獲士大夫奉為「正宗」中文,英文於是把官家(mandarin)所說的話,稱為Mandarin,和中文的「官話」同義。

今日,中共的普通話已經取代了「官話」或「國語」,而英文之Mandarin,也被什麼Putongnua取而代之。