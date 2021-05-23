廣州荔灣區出現一宗確診個案後，5月22號下午四點半，特區政府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君在衛生防護中心記者會上表示，由23號起暫停香港居民使用「回港易」計劃經廣東省回港。晚上七點十五分，衛生防護中心發稿，指內地中、高風險名單將更新，周日（23號）起廣東省港人不符「回港易」條件。

不過，到了晚上十點二十九分，政制及內地事發局發稿，指廣東省並未被列為中風險地區，廣東省「回港易」計劃維持不變。

不到六個小時內，「回港易」計劃朝令夕改，有眼利的網民發現其間網絡紅人689曾出帖文，質疑特區衛生署暫停「回港易」計劃的決定。

相信衛生署作出暫停「回港易」的決定，是經過風險評估及科學考量的。六個小時之後打倒六個小時前的自己，當然也有其原因。「回港易」計劃最終維持不變，究竟是科學考量還是權力爭鬥的結果，巿民則無從得知。

所謂「回港易」計劃，是指已取得核酸檢測陰性結果證明、持有效香港身份證的成年香港居民，經過申請，從指明的陸路口岸或香港國際機場從中國或澳門回港，可豁免14天的強制檢疫。一紙陰性檢測證明，其實意義不大，只能證明測試者在接受測試的當下並無感染。之後，既然廣州已有確診個案，如何確保手持陰性證明的申請者未曾感染呢？香港人無端承受不必要的風險，真是欲哭無淚。

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