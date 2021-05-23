據說加拿大空氣非常清新，外地人初到貴境，站在藍天白雲底下深呼吸，往往有種微醉的感覺，喜孜孜腳步浮浮，如《醉美的一課》那四條丹麥麻甩佬追求的境界，引用樓上意見領袖獨特觀察，「充滿陽光正能量」。肺葉膨脹到一個點，胡言亂語可以理解，積積埋埋的二氧化碳一旦大量排出，身體難免失去平衡，但是發酒瘋還發酒瘋，一個人究竟要幾灑脫幾不落俗套，先至講得出「坐監係另一種逃避」？不談內容只講形式，這樣的造句帶着濃郁現代詩意味，我馬上想起賴納柯翰首本名曲《電線上的鳥》那句「就像午夜合唱團一個醉酒佬，我曾經用我的方式企圖獲得自由」，然而柯先生畢竟是上一代的老古董，對自由和失去自由的認知與可畏後生比，既迂腐又沉悶，以投向鐵窗而避免面對現實的逆向構思，簡直教人眼前一亮，雖然指囚中人「自首」和事實背道而馳，假新聞法例實施後是入罪的，好句即是好句，註定千古傳誦。

引申開去，食飯何嘗唔係另一種屙屎，風涼更加係另一種風流，連強姦都係另一種溫柔哩。恕我眼光淺窄，見識過的監獄場面寥寥無幾，印象最深刻的是尚紀涅兩本小說和短片《愛歌》，法國文藝鬼才再離經叛道，修煉肉身菩薩的途徑再駭人聽聞，對獄友倒奉上無比的尊重；布烈遜的《越獄記》就更不必說了，身陷囹圄的主角不但千方百計衝破樊籠，耳邊還時不時響起莫札特，在自由遭剝奪的日子，心中那點光永遠不滅。這些都是另一種逃避嗎？中國戲曲有一齣《竇娥冤》，又名《六月雪》，請參考。