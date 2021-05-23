每天都有人死。

香港人口高齡化，死亡數字逐年上升。2019~2020年死的人多，特別是年輕人——但失蹤或沒可疑沒紀錄的更多……

祁永安卒於2019年，死亡數字48,106，平均每天約有132人離世，較前上升；2020年又較前上升……

祁永安是那近5萬人當中一個，「幸運」地他有一個靈位，而好多年輕亡魂不知被放逐至何方？遭法科師傅作法鎖困在某些車站或地磚牆壁內？因與家人失去聯繫再也回不到家？

成長中的少年、苦命早逝的小孩，因同屬「死於非命」，磁場相近，神秘的電波令他們遇上了，特別投緣。

世人認為「灰飛煙滅」，但作為亡魂，仍飄蕩好一陣，再待忘情，重新上路……而不管男女老少體健體弱死因為何，火化都是最後最痛的句號。

「玲玲，你的靈位在哪兒？」

「不在這一邊的。」

「咦？你是迷路嗎？找不回自己的位嗎？我幫你『回家』——」永安也知說錯了，這裏又怎會是「家」？只是灰塵寄存所在，下一個「家」在何時何地？又有何人？誰也不知道。

「才不是迷路，我就在附近，跑來跑去很容易的。」玲玲悶道：「我那邊沒有什麼小朋友一起玩，都是老公公老婆婆，有些還說鄉下話我都唔明。」

「你是我這一陣見過的鬼中，最細的一個。」永安笑道。

「你也是我見過的鬼中最細個的呀，雖然你是大哥哥，不過已經係最細個了。」

永安心想，我們那麼「細個」就死了？究竟做錯了什麼？他蹲下望着小妹妹：「你帶我去你處吧。」 （明續）