打完第二針BioNTech，回家靜養，坐等朋友口中的各種反應，有的說會發燒，有的說會渾身痛疼，有的說會昏睡。結果，除了針口有些預料之中的脹痛，什麼反應都沒來。

一天在家養精蓄銳，午夜上牀，依舊沒有睡意，便靠着看最新的佳士得拍賣目錄，拍品十分精采，越看越精神，細細看完，熄燈閉眼，仰躺在牀上，腦子裏全是目錄上的名畫，重重叠叠，傅抱石跟林風眠在一起，李可染與黃實虹交錯而過，黃永玉的鶴，吳冠中的長江三峽，輪番在腦海中浮現，筆墨酣暢，痛快淋漓，忽有所悟，解了幾個畫技難題，一時興奮，差點爬起來畫畫。

拍品之中，還有張大千為自己畫展寫的序言。大千畫好，文采也了得。序言開首便引徐悲鴻語，說張大千是中國畫壇五百年來第一人。然後大千自謙不敢當，順便數了十來位他敬佩的畫家，將各家所長說了一篇。又重述自己的習畫經歷，從臨摹八大山人和石濤，到進敦煌石窟臨摹壁畫，自此煥然一新。繼而說患上眼疾之後，畫不了精細工筆畫，遂破墨潑彩，人人見了說創新說抽象，大千說哪有什麼創新，不過是把中國畫老祖宗的技法重拾而已。一篇自序寫得文采斐然，言詞謙虛，卻處處數出了自己的本事，低調得來光芒萬丈。

如此熬過大半夜，才慢慢睡着，夢中依然五彩繽紛。天亮有雨，霍然而醒。鬆動肌骨，也不覺燒也不覺痛，這疫苗之難便算過去了。心裏惦着佳士得、阿巴蘇，便精精神神看展去了。