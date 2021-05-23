這一日和朋友的朋友吃飯小聚，一位比一位神。其中一個女孩，說話有藏族的口音，細說先知是唐卡畫家，但人是廣州人。幾年前，姻緣到，和一位藏族男人成婚，家也搬去藏區。這些年除了基本的生活，她都在細細密密學畫唐卡，也學藏語，越來越像本地人。烏黑的頭髮編成兩條麻花，再折上去繫在腦後，有種野生的持續感。

熟悉她的人說她人也變了，一樣的謙恭甜美，但總是變了，變化滲透在小細節裏，比如倒水的儀式，作揖時身體的弧度。

另一位女孩則是在家居士。幾年前，她駕車出事，整個車被撞的稀爛，人卻毫髮無傷。整理車內雜物時，她發現不知何時有人跌落一本大悲咒在車內。她回想車禍，愈發覺得命懸一線時是菩薩救了自己。於是發願，自那後每天誦讀二十幾遍大悲咒，把幾十個菩薩的名字背的滾瓜爛熟。

在座也有人念心經的，是親人病危，送去ICU後他也無事可做，有人說可以試試戒酒戒肉，誦讀心經。他將信將疑，但時間總要殺，就從網上下載經文，跟着一字一句開始念。一周後，親人神奇康復，回家生活。他從此篤信不疑，酒索性全都戒掉，肉也只吃蛋奶魚，堅持至今。

這幾位的因緣各有不同，修行的方法也大相逕庭。但說話間頗有知音之感，都和我說修習不在於讀多少經卷，只要循自己的心，堅持一件最小的但極其認真的功去做就好。無論誦經，還是掃地，只要做，慢慢就會好。在座一位修禪的表示同意，哪怕禪修如此講悟，每日對於空間和身體的清潔也是不可少的。這些物理的行為總會轉換成心靈的潔淨，有一分，做一分，做一分，就是一分。

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