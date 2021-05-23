港人移民英國，探問生活貼士。其實很簡單，勿學以前香港人移民加拿大，「加燦化」而自述為三等公民：等食、等睡、等死。

積蓄用了一分少一分，一旦港人海外燦化，老來易日漸寒酸，於生活價錢特別計較。等食之外，若另加「等到別人埋單」，可免樂極生悲。

有居加港人在面書嚴正宣佈當日大新聞：「大班請食晏」。繼而指名道姓，報告大班同邀之香港名導演夫婦，「也來了溫哥華」，復引述導演講述在大陸拍片審查嚴謹之種種困難，引起其他地區一陣八婆式的窺議。

該位唐人街小型知識份子KOL報導：食肆全聚德，「屬於最高級的中餐館」，並「專登聘用年輕靚鬼仔鬼妹做侍應，收費比福臨門還貴，晚飯平均每人過百元，還是大廳的堂座。廂房的最低消費，由每人三百到五百元不等，賣點是四壁是屏幕，可以選擇世界不同的著名景點做背景。」

此段賞析看點有三。第一，人頭消費加幣一百元，合港幣六百，香港中環遠遠不止。馬會Derby 扒房一à la carte 之T Bone 加湯、頭盤、甜品及普通Sauvignon一瓶幾多錢？以炒股跑馬之勤勞，做點research即知。

第二，正當作者令人為當事人埋單財政能力擔心，原來開頭之「大班請食晏」為伏筆。若我沒有猜錯，該「大班」應為聞人鄭經翰。大班喜做孟嘗君，為人豪爽，作者之埋單憂慮，必Happy ending ，令人放心。

然而第三，該KOL又強調：溫哥華這家店如此昂貴，因為用「靚鬼仔鬼妹」做侍應。

鬼仔鬼妹指白種人。西方遍地鬼仔鬼妹，疫情人力供過於求，找幾個靚的有何出奇？人家只管捧菜，只可以遠觀，不包越南式無牌按摩。若出於種族自卑、見得白種高顏值男女侍候而滿心歡喜驕傲自豪，是另一回事，唯強調（underline ）員工的種族與外表，已犯加拿大種族主義人權平等之言論大忌。我建議他早日將此貼文刪除。

無辜的是導演夫婦私隱遭到不相識者name-drop分享公布，復又遭忽疑似反共寫字界某街坊大媽組長演繹為：導演若在大陸開不成戲，不是環境問題，而是其個人問題。

我告訴這位觸霉頭撞了鬼的導演：我明白此邏輯題了，香港文人若有逃亡去台灣者，並非香港的環境有問題，而是其個人有問題。如在香港欠足夠謀生能力，食不起旺角翠華、要去台北踎啃一碗二十元台幣之老王牛肉麵？

請疫後鄭大班勿只偏心溫哥華，飛去台灣一趟，替這類文人也埋吓單喇。