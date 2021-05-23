譚嗣同絕命詩「去留肝膽兩崑崙」的「去」，被多數人解為「逃走」而非「死」，全因梁啟超猜測「兩崑崙」之一，是流亡海外的康有為，限制了讀者聯想。但考譚嗣同生平，與他並稱「瀏陽二傑」的唐才常，才最可能是「崑崙」所指——去（死）者為譚，留（生）者是唐。

譚嗣同十二歲已認識比他大兩年的唐才常，共同師事歐陽中鵠，意氣相投，彼此砥礪。譚嗣同說過「二十年刎頸交，紱丞一人而已」（紱丞是才常的字），可見交情之深。甲午戰爭後，他們認定馬關條約賣國，悲憤不已，於是籌辦算學館，希望用西洋科學與數學知識救國。

一八九八年，唐才常與譚嗣同成立南學會，創辦宣傳變法的《湘報》，受清末的old seafood口誅筆伐，為了向老師辯白，聯署致函歐陽中鵠，有幾句說：「才常橫人也，志在鋪其蠻力於四海，不勝則以命繼之；嗣同縱人也，志在超出此地球，視地球於掌上，果視此軀曾蟣虱千萬分之一不若。」兩人一縱一橫，超地球，鋪四海，符合「兩崑崙」的巍峨意象。

昨日提到譚赴京前，唐才常為餞行，譚口占一絕云：「三戶亡秦緣敵愾，勛成犁掃兩崑崙。」譚的絕筆詩，顯然呼應這首同年寫成的詩。有讀者指譚是維新派而非革命派，懷疑這兩句主張亡清的詩是偽托，我認為不是。譚、唐二人俱志在革命，只是不以此標榜（這策略很合理），唯譚著《仁學》早已真情流露。

譚在《仁學》第三十一章贊揚法國與湯武革命，說「華人慎毋言華盛頓、拿破崙矣」（即叫人不要講「民主建國」），「志士仁人求為陳涉、楊玄感，以供聖人之驅除，死無憾焉」（陳、楊都是武裝起義的先鋒），時機未到「則莫若為任俠」（即搞暗殺），可見骨子裏是搞革命，《仁學》與詩句主張一致。

譚嗣同死後，留下來的唐才常組織自立軍，繼承故友遺志，兩年後在武昌就義，臨終說「剩好頭顱酬故友，無真面目見群魔。」「崑崙」除了表示二人頂天立地的氣魄，在道經尚有一義，似乎沒什麼人提起，如《太上老君內觀經》云：「頭為崑崙。」在譚唐心中，去留殊途同歸，早已押下兩個頭顱了。