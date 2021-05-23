何謂工作狂？至交D在台灣單日確診過百當天，忽然要入院開刀。 手術後發炎發燒不退。完好出院後，於關鍵時刻竟然沒有拼命讓自己無恙。為什麼這樣說？

至交D自爆：「沒事，我很有分寸的，恢復精神後，才打開電郵。剛好看到有個新合約要處理，一看到合約，就加倍精神，還一眼就挑出好幾個疑問，哈哈哈。沒事，我很厲害的，隔了好幾天沒講過話，還能直接跟對方通話協商。你知道電話那頭怎麼說？他問我，你真有開刀，真的有病嗎？」

我也哈哈哈的教訓他：「沒事沒事？你真的有事。你有病嗎？你真的病喔。分什麼寸啊，剛開完刀，就對合約進行微創手術，這種精神搞不好就是精神病。」

說「工作狂」是精神病也不為過，用英文Workaholic說來就一語中的：是中了工作酒癮。至交D零物慾，對衣食住行都不講究不強求，也沒所謂更上一層樓野心。

劍橋字典對Workaholic定義是：「works a lot of the time and finds it difficult not to work」，「工作成狂到不能不工作。」潔癖強迫症，一發現桌面有陰影，就要擦個不停，以至交D來說，工作強迫症就是一發現有合約，就要篩檢完善個不停。

至交D一聽到神經病就神經過敏，回嗆我說：「欸，你責備我的時候，有沒有覺得是在說自己耶。冒犯說一句，你中青年時期所作所為，比我更離譜耶，有沒有？」

我說：「沒有。你有聽過也看過韓劇《沒關係，是愛情啊》，最瘋狂年代，我是在跟歌詞談戀愛，又自覺這種愛有使命感，你說這是愛到不能失戀的強迫症的話，我承認。哎呀，對不起，不是說你的工作沒意義，你為服務的行業貢獻，打從心底為從業員着想，怎麼敢說沒使命感喔。」

至交D問：「那你到底想說什麼呢？」我投降了：「OK，長話短說。第一呢，你也看過另一套韓劇《雖然是精神病但沒關係》，不要覺得精神病啊強迫症啊，就精神繃緊，每個人都有那麼一點點跟精神有關的毛病， 沒關係的。 第二呢，有關係的是，跟工作談戀愛也好，工作到不能停也好，我自認為是A+病人，因為對自己毛病，一直在打認知作戰；你身為病人，只能拿到D-，不配合醫生吩咐，以薄待自己為榮。第三呢，我年紀比你大不到十年，以前超支的，現在每天還的只有利息，我不想你重蹈覆轍啊。我們身處這個亂世，要做一個好人，首先要身體健康好好的。好不好？」至交D哈哈哈說：「好了，什麼長話短說，老人家的話還真多欸。」