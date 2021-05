何謂工作狂?至交D在台灣單日確診過百當天,忽然要入院開刀。 手術後發炎發燒不退。完好出院後,於關鍵時刻竟然沒有拼命讓自己無恙。為什麼這樣說?

至交D自爆:「沒事,我很有分寸的,恢復精神後,才打開電郵。剛好看到有個新合約要處理,一看到合約,就加倍精神,還一眼就挑出好幾個疑問,哈哈哈。沒事,我很厲害的,隔了好幾天沒講過話,還能直接跟對方通話協商。你知道電話那頭怎麼說?他問我,你真有開刀,真的有病嗎?」

我也哈哈哈的教訓他:「沒事沒事?你真的有事。你有病嗎?你真的病喔。分什麼寸啊,剛開完刀,就對合約進行微創手術,這種精神搞不好就是精神病。」

說「工作狂」是精神病也不為過,用英文Workaholic說來就一語中的:是中了工作酒癮。至交D零物慾,對衣食住行都不講究不強求,也沒所謂更上一層樓野心。

劍橋字典對Workaholic定義是:「works a lot of the time and finds it difficult not to work」,「工作成狂到不能不工作。」潔癖強迫症,一發現桌面有陰影,就要擦個不停,以至交D來說,工作強迫症就是一發現有合約,就要篩檢完善個不停。

至交D一聽到神經病就神經過敏,回嗆我說:「欸,你責備我的時候,有沒有覺得是在說自己耶。冒犯說一句,你中青年時期所作所為,比我更離譜耶,有沒有?」

我說:「沒有。你有聽過也看過韓劇《沒關係,是愛情啊》,最瘋狂年代,我是在跟歌詞談戀愛,又自覺這種愛有使命感,你說這是愛到不能失戀的強迫症的話,我承認。哎呀,對不起,不是說你的工作沒意義,你為服務的行業貢獻,打從心底為從業員着想,怎麼敢說沒使命感喔。」

至交D問:「那你到底想說什麼呢?」我投降了:「OK,長話短說。第一呢,你也看過另一套韓劇《雖然是精神病但沒關係》,不要覺得精神病啊強迫症啊,就精神繃緊,每個人都有那麼一點點跟精神有關的毛病, 沒關係的。 第二呢,有關係的是,跟工作談戀愛也好,工作到不能停也好,我自認為是A+病人,因為對自己毛病,一直在打認知作戰;你身為病人,只能拿到D-,不配合醫生吩咐,以薄待自己為榮。第三呢,我年紀比你大不到十年,以前超支的,現在每天還的只有利息,我不想你重蹈覆轍啊。我們身處這個亂世,要做一個好人,首先要身體健康好好的。好不好?」至交D哈哈哈說:「好了,什麼長話短說,老人家的話還真多欸。」