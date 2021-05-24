近排大熱的兩本英文同志小說，《黑暗中游泳》比較入俗眼，我卻嫌它機關算盡，格局及氣質和八九十年代那批以賣肉取勝的所謂酷兒電影大同小異，仇人見面份外眼紅，幾乎中途放棄。之所以捱到尾，主要是想看看作者怎樣處理一九八零年波蘭的「去留肝膽兩崑崙」，期望不高的緣故，倒也心滿意足。兩個在鬱悶政治氣候下暗渡陳倉的小基友，魯域一直密謀遠走他鄉投奔自由，世界仔楊諾之則認為夾縫裏有發展空間，憑美色往上爬不愁不飛黃騰達，留在水深火熱環境的另一種選擇，不是坐監而是攀附權貴。故事由小魯以第一人稱敘述，情人眼裏出西施，下鄉勞改搭上的小楊不折不扣是塊引人垂涎的鮮肉，除了纖毫畢現的人體大特寫，還有別出心裁的側寫——小楊去找小魯，久咳成疾的包租婆一見帥哥登時精神奕奕：「你就是夏天和魯域一起去旅行的大好青年？」小楊點頭，「像個無懈可擊的女壻」。描寫基佬少女心，既簡潔又到肉，堪稱神來之筆。

可能因為我專吼亞男吧，在鬼仔界儼然坐懷不亂的柳下惠，腦筋特別清醒：這萬人迷其實是個狼胎的投機份子，一方面閂埋門和情迷意亂的基友盤床大戰，一方面扮直向官小姐展開攻勢，騎牛搵馬一身二用，難為小魯仲幻想比翼雙飛，和打令去西方世界做同命鴛鴦，完全不察覺此人只可共淫慾不可共患難。我想起張愛玲的女結婚員輕喜劇《琉璃瓦》，相睇睇錯隔籬的少女春心蕩漾，她爸爸氣得紮紮跳：「好不要臉的東西，一廂情願，居然到北京去定了，捨不得媽起來！我都替你害臊！」