前些日子，中國有些「有心人」為了紀念江青自殺三十周年，在北京搞了一個江青「黨史地位」的座談會，江青跟毛澤東生的女兒李訥也有出席。看照片，李訥長得很像江青，甚至連眼鏡的款式也跟江青戴的差不多。五月十六日又正值「文革」發動五十五周年，在這個時候，「紀念江青同志」，探討她在黨史中的地位，想必也不是無厘頭發生的事情，究竟在緬懷什麼，究竟有什麼含意，留白處令人遐想無限。

看見長得如翻生江青的李訥，不由想起小時候上海隣居家的一個女人。這女人是典型的上海十三點，熱衷於各種時髦事情，在那個年代，最時髦的事情就叫「革命」。今天革這個的命，明天革那個的命，這個十三點女人風風火火，跟着火紅的潮流轉，今天跟大隊去革人家的命，明天又反過來被人家革自己的命，後天又爬起來繼續革命，跌宕起落，像一張掉在旋渦中的落葉，永遠可以頑強地掙扎冒出水面。就在某一次她又冒出水面的時候，隣居們發現她的裝扮和神情，還有那一副眼鏡，看着非常眼熟，有一個大媽突然想起，就跟這個女人說：儂看起來真像江青同志。

這一下不得了了，這個女人更加刻意地調整了髮型和表情，很神氣地到處張揚，逢人便問：儂看我像勿像江青同志？見者都說像，她越發得意得不行，好像身邊就差一個毛主席了。如此神氣了大概一個星期；里弄「革委會」的大媽連同派出所的民警找上門來，聲嚴色厲，向她發出「不准再侮辱江青同志光輝形象！」的嚴重警告，說再不收斂，就要法辦了。這才煞住了這股裝扮江青的歪風，令她不敢再在這件事情上十三點下去。

這是我關於「文革」不多的愉快記憶之一，每次想到都想笑。今天在報上看到了長得那麼像她媽的李訥，不由又想起了那個十三點女人和那個其實中國人人都十三點的時代，忍不住又笑了。