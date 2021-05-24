甘肅馬拉松賽事出意外死了21人，中紀委迅速介入，顯示這個悲劇已經提升到影響黨風管治的高度，這已不單單是一項體育新聞，已是政治風暴。

即使再愛國的老百姓都忍不住怒吼﹕當官的都見鬼了！搞一個賽事居然可以搞出21人命！網上也傳出許多參賽者的親身控訴，我只能祈求這些受害者不要突然「封口」，因為大國的情形，往往是「民怨一放即亂」，然後便要「穩定壓倒一切」。

但20多條人命活活凍死路邊，其中不少都是國內超跑的頭臉人物，這種悲劇應該無法再打壓控制了吧？

跑友控訴賽事的安全規則兒戲，保暖必備的「衝鋒衣」只是「建議攜帶」而不是「強制」；賽前也沒有檢查選手的基本裝備，而check point 2到check point 3是完全沒有補給也沒有避寒設施，有進無退，種種因素就令選手直奔死亡關。再加上，原來完成賽事可以得到1600元的完賽獎勵，有些跑手也說自己最初不肯退賽便是為了這1600元的獎金。這一切加上來，便是一場「人禍」。

問問香港的跑手，會為了1600元而搵命博嗎？Sorry，我諗從來沒有人想像自己要「以命換金」囉。套用Error遊的歌詞，畀埋條命你好冇？」

這就是「細節」決定一切。同樣搞一個賽事，有起點有終點有宣傳有義工也有冠軍甚至還有獎金，但「細節」呢？風險評估呢？救援撤退路線呢？遇到惡劣天氣有甚麼建議？這一切都是「細節」，並不顯眼，也無法作為宣傳放煙花賣廣告的一員。但，卻是勝負攸關的重要因素。

這就是香港人以前說的，大陸硬件一流，但軟件不入流，往往是鏡頭面前最搶眼、但鏡頭背後就入不了眼。連國內的輿論都指責這些馬拉松比賽「野蠻生長」，即是只管跟風舉行，也不理是否適合安全。所以決定一個國家的高度不是上太空的「大擺設」，而是關乎到人命的「細節」。